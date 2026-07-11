Ari Moilanen on ohjastanut valtaosan V.G. Voiton uran starteista.
Ari Moilanen on ohjastanut valtaosan V.G. Voiton uran starteista.Kuva: Anu Leppänen
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Yllätysuutinen: V.G. Voitto siirtyi Antti Ojanperän valmennukseen – "Lähdetään ihan rauhassa tekemään töitä hevosen kanssa"

Kaksinkertainen ravikuningas muutti Pihtiputaalle perjantaina.
Julkaistu
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Antti Ojanperä
v.g. voitto
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