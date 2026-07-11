Yllätysuutinen: V.G. Voitto siirtyi Antti Ojanperän valmennukseen – "Lähdetään ihan rauhassa tekemään töitä hevosen kanssa"

Urallaan yli 700 000 euroa ansainnut kaksinkertainen ravikuningas V.G. Voitto on siirtynyt Antti Ojanperän valmennukseen. Pihtiputaalle Grönforsin Training Oy:n omistama ori muutti perjantaina."Hiukan ihmeissään hevonen paikkoja katselee. Se on kuitenkin 2-vuotiaasta lähtien asunut Sepolla (Suuronen), joten uusi tilanne tämä on sillekin", Ojanperä toteaa.Tähänastisen uran kaikki 64 starttia Seppo Suurosen valmennuksesta juossut V.G. Voitto on kisannut tällä kaudella seitsemästi. Starteista neljä on päättynyt voittoon, mutta kaksi viimeisintä kisaa ovat pilaantuneet laukkoihin."Kaikki kunnia Sepolle, kuinka hienosti hän on V.G. Voitolla sen uran aikana menestynyt. Ei tämä varmasti ole helpoin tilanne hänellekään. Pientä toivomista V.G. Voiton menossa on tietysti nyt ollut, mutta hienossa kunnossa hevonen on ulkoisesti", Ojanperä sanoo.Ojanperällä on valmennuksessa jo ennestään liuta ykköstason suomenhevosia. Nyt talli kuitenkin vahvistui koko suomenhevosrodun kirkkaimmalla tähdellä."Suuri kunnia on tietysti saada tällainen hevonen treeniin, mutta toki meidän täytyi Jutan (Ihalainen) kanssa keskustella tähän haasteeseen tarttumisesta. V.G. Voitto on tosi upeasti urallaan menestynyt, joten sen ottamisessa treeniin oli oma pohtimisensa", Ojanperä kokee.V.G. Voiton osallistumisesta kolmen viikon päästä ravattavaan Teivon kuninkuuskilpailuun Ojanperä ei tässä vaiheessa ota kantaa."Lähdetään nyt ihan rauhassa tekemään töitä hevosen kanssa ja katsotaan alkuviikosta se tarkasti läpi eläinlääkärin kanssa. Mietitään sitten jatkoa enemmän", Antti Ojanperä vastaa..V.G. Voiton omistaja kuninkaan valmentajanvaihdoksesta: ”Kaikki lähti siitä, että..."