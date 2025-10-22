Victor Björkroth muuttaa USA:han – ”Vuodessa näkee, mihin suuntaan asiat on Suomessa menneet”

Victor Björkroth, 28, muuttaa marraskuun alussa Amerikkaan ja aloittaa työt Åke Svanstedtin Legend Farmilla New Jerseyn Wrightstownissa.”Alustavasti on puhuttu, että ajan aamupäivät ja kengitän iltapäivät ja saan käydä halutessani raveissa. Tarkemmin asiat selviää paikan päällä”, Victor Björkroth aloittaa.Tilaisuus tarjoutui hänelle sattuman kautta.”Olin kengittämässä hevosia Carolina Krokvikilla, kun hänen tuttunsa, Åke Svanstedtia Ruotsin päässä autteleva Stig Lindmark soitti hänelle ja kysyi, tuntisiko hän hyvää nuorta kengittäjää. Carolina vastasi, että tuossa sellainen on tallin käytävällä töissä”, Victor naurahtaa.Carolinan kannustamana hän soitti Lindmarkille, ja asiat alkoivat edetä. Helppoa lähtöpäätöksen tekeminen ei kuitenkaan ollut.”Kyllä se vähän kannustusta vaati. Olen pohjimmiltani tällainen maalaisjuntti. Jos pitää valita Halsuan Miljoonaravit tai Suur-Hollola, valitsen 10–0 Halsuan”, Victor aloittaa.”Mutta olihan ulkomaille lähteminen joskus käynyt mielessä, viime aikoina tosin lähinnä Ruotsi. Jos tällaisen tilaisuuden olisi jättänyt käyttämättä, olisi varmaan miettinyt vielä kuusikymppisenäkin, että miksi ei lähtenyt.”Åke Svanstedtin tallin Björkroth kokee kovimpana mahdollisena raviyliopistona.”Åke näytti taitonsa täällä Pohjolassa ja on vienyt niitä Amerikkaankin. Mutta mitä olen kuullut, hänen systeeminsä on yllättävän simppeli ja perustuu maalaisjärkeen. Jos hevonen on tyytyväinen, kaikki on hyvin.”The Hambletonianin Åke Svanstedt on voittanut kolmesti, ja hän kuuluu Amerikassa viiden menestyneimmän valmentajan joukkoon. ”Haluan oppia mahdollisimman monipuolisesti kaikkea tekemistä hevosen ympärillä, ja nyt on siihen hyvä tilaisuus. Täällä Suomessa olen ajellut kilpaa ja kengitellyt, mutta niihin hommiin löytyy kyllä miehiä tilalle. Kaikki yhteistyökumppanit on olleet tosi positiivisia ja kannustaneet, että ilman muuta pitää lähteä.”Reissun kestoa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta…”Viisumi on vuodeksi, siitä on alustavasti sovittu. Ja vuodessa näkee, mihin suuntaan asiat on Suomessa menneet.””Vuodessa näkee myös, miten ulkomailla alkaa viihtyä. Ja jos työnsä tekee Svanstedtilla hyvin, niin ovet on auki joka paikkaan”, Victor Björkroth tiedostaa.Lähtöä hän odottaa jo suurella innolla.”Rainer (Björkroth, Victorin setä) sanoi hyvin, että on kuin olisi ikänsä pelannut GBK:ssa ja sai nyt paikan Real Madridiin.”