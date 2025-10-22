Victor Björkroth
Victor Björkroth ottaa suuren askeleen urallaan.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Victor Björkroth muuttaa USA:han – ”Vuodessa näkee, mihin suuntaan asiat on Suomessa menneet”

Vain lentoliput ovat enää varaamatta, kaikki muu on nyt selvää.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Victor Björkroth

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi