Vidgrénin perheen yksityistreenarina Vieremällä toimivan Matti Nisosen valmennustalli vahvistui keskiviikkona 3-vuotiaalla Ruotsissa syntyneellä Very Busyllä.12 starttia urallaan juosseen Very Kronoksen pojan statistiikka on 1–4–0 ja voittosumma vajaat 18 000 euroa. Ennätyksensä 13,5a Very Busy juoksi lokakuun alussa Bergåkerissa täydellä matkalla.”Illalla kävin sen Jokimaalta hakemassa, kun hevonen saapui sinne Pakarisen (Ari) kyydissä. Tosi fiksunoloinen hevonen näin muutaman tunnin tuttavuuden perusteella. Hevonen tuli meille hienossa kunnossa”, Nisonen kertoo.Ruotsissa Very Busy kilpaili Daniel Wäjerstenin valmennuksesta, kunnes hiljattain siirtyi Einari Vidgrén Oy:n omistukseen.”Ihan hyvänoloisen kuvan hevonen jätti, kun katseltiin siltä muutama startti. Uran avauslähtöihin se oli oikeinkin hyvä, kunnes vastus sitten tietysti koveni. Kyllä siinä potentiaalia on”, Nisonen sanoo.Very Busyn debyyttistarttia Nisosen treenistä saadaan vielä odottaa useampi kuukausi.”Siirrytään nyt talvitreeniin, kunnes keväällä suunnitellaan starttiin tuloa”, Nisonen miettii..Matti Nisonen viettää ensi talven Ruotsin sijaan Suomessa