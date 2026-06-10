Viena Kauppi
Viena Kauppi on raviurheilun saralla monessa mukana.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Viena Kauppi päivittää kimppahevostensa kuulumisia: valmentajanvaihdos, tuore hankinta ja toissa yönä syntynyt varsa

Viena Kauppi hankki viime aikoina hienoja suorituksia tehneen Reason To Rockin täyssiskon.
Julkaistu
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Viena Kauppi
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