Viena Kauppi päivittää kimppahevostensa kuulumisia: valmentajanvaihdos, tuore hankinta ja toissa yönä syntynyt varsa

Markku Niemisen valmennuksesta koko tähänastisen uransa kilpaillut Crazy For You on siirtynyt Niko Huuskolan treeniin. Hevosen omistaa kimppatalli Crazy Group, jonka edustaja Viena Kauppi kertoo hevosen loukkaantuneen edellisessä startissaan joulukuussa. Sen jälkeen 6-vuotias ruuna oli Minna Rampalla kuntoutettavana, kunnes muutti uuteen kotitalliinsa.”Meillä on 50 osuuden kimppa. Suunnilleen sen verran on edelleen omistajiakin mukana. Kimppa äänesti valmentajasta”, Kauppi avaa valmentajanvaihdoksen taustoja.”Nyt hevosen terveydentila vaikuttaa hyvältä. Toki, se tarvitsee varmasti paljon kilometrejä alle ennen kuin tulee starttiin.”Crazy For You on kilpaillut urallaan 53 kertaa. Voittoja on kertynyt kahdeksan ja muita totosijoja yhdeksän. Ruunan voittosumma on kivunnut 31 140 euroon.Viime vuonna Crazy For You kilpaili totosijoilla mitattuna uransa parhaan kauden, kun se voitti neljä kertaa ja sijoittui kuusi kertaa muille totosijoille.”Toivottavasti hevosella riittää terveyttä, niin siitä on paljon iloa meille. Hyvänä päivänään se on oikeinkin hyvä hevonen, mutta se on vähän ailahdellut.”Kauppi paljastaa haastattelun yhteydessä myös toisen uutisen. Hän on alustavasti sopinut kaupat Black Horse Cupin finaalin ja Kasvattajakruunun alkuerän hiljattain voittaneen Reason To Rockin kaksi vuotta nuoremmasta täyssiskosta Reasoningista. Sen on tarkoitus mennä syksyllä myös Reason To Rockia valmentavan Hannu Pekka Korven treeniin.”Reasoningin ympärille kasataan kimppa. Olen ajatellut, että siitä myydään 5 ja 10 prosentin osuuksia”, Kauppi sanoo.Eikä tässä vielä kaikki. Kauppi on myös yhdessä Hanna Lepistön ja Valtteri Lintulan kanssa tuoreen tammavarsan omistaja, kun Reason To Rockin ja Reasoningin emä Maggie Cloud varsoi toissa yönä Volume Eightistä.”Toistaiseksi on tarkoitus, että se jää meille itsellemme ja menee Hannalle treeniin. Varsa on kuitenkin niin nuori, että tärkeintä on, että se pysyy hengissä ensimmäiset viikot.”