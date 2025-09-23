Viens Ici hyvästeli raviradat – onnistui kolmessa suurkilpailussa täydellisesti

Viens Ici vei kolmevuotiaana nimiinsä Kymenlaakso-ajon ja 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun. Tero Pohjolaisen valmennettava voitti tuoreeltaan 30. elokuuta Jyväskylässä 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun kanuunakirillä. Ura käsitti lopulta 17 starttia totosijoin 7-1-2, ja rahaa 119 175 euroa.Uran viimeiseksi kisaksi jäi Tampereen kilpailu kaksi viikkoa Kasvattajakruunu-finaalin voiton jälkeen. Esitys avoimessa tammalähdössä ei ollut normaali.. "Henki kuorsasi kisan jälkeen, eikä ruvettu sen enempää hevosta tutkimaan. Viens Ici yksi vähän, ja oli selvästi kipeä. Mietittiin jo ennen sitä starttia, että jatketaanko uraa vai eikö jatketa. Omistajan kanssa päätettiin sitten Tampereen jälkeen, että tähän on järkevä lopettaa ura. Hevonen on tallissa kuukauden loppuun saakka. Vedetään kuntoa alas, ja sitten tamma siirtyy valmistautumaan siitosuraan, joka alkaa keväällä", Pohjolainen kommentoi.Pohjolainen on ennenkin siirtänyt tammoja siitosuralle hyvässä yhteishengessä omistajien kanssa. Viime keväänä Sands Hybrid päätti uransa 5-vuotiaana Arvid Åvallin Tammaderbyyn. . “Viens Ici on niin hieno hevonen, ettei ole järkevä riskeerata mitään. Ollaan nöyriä ja kiitollisia siitä, miten se on kilparadoilla saavuttanut. Ei ollut mieltä nyt yrittää lääkitä sitä ja yrittää sitten ajaa tavallisempi lähtöjä. Parempi mahdollisuus on saada hevonen keväällä kantavaksi, ja toivotaan, että se jättäisi hyviä varsoja. Tiineeksi saaminen ei ole varmaa missään tilanteessa, mutta nyt Viens Ici saa palautua talven ja valmistautua uuteen uraan rauhassa", Pohjolainen kommentoi.Hanna-Maija Saikkonen kuvaili hevostaan Jyväskylän Kasvattajakruunun voiton jälkeen tunteikkaasti."Viens Ici on hevosena superloistava. Teron tiimi on tehnyt kaiken työn sen takana. Suuri Terolle ja tiimille. Olen käynyt 80-luvun alusta saakka raveissa. En ole vuoden 1984 jälkeen ollut ilman hevosta. Viens Ici on hirveän mieluinen hevonen. Rauhallinen ja viisas. Nytkin se odotti vierastallissa, että se laitetaan valjaisiin ja lähdetään hommiin. Ehdottomasti omistajana urani tärkein hevonen", Saikkonen kommentoi tuolloin. .Kuukauden henkilö: Tero Pohjolaisen nosteen takana nuoret laatuhevoset, karttunut kokemus ja laajat kontaktit.Kasvattajakruunussa nähtiin räjähtävä kiri – Viens Ici on viisivuotiaiden tammojen sankaritar