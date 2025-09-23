Viens Ici oli paras 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa. Mukana juhlissa ohjastaja Santtu Raitala, valmentaja Tero Pohjolainen.
Viens Ici oli paras 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa. Mukana juhlissa ohjastaja Santtu Raitala, valmentaja Tero Pohjolainen.Kuva: Roosa Lindholm
Viens Ici hyvästeli raviradat – onnistui kolmessa suurkilpailussa täydellisesti

Rast Oy:n ja Hanna-Maija Saikkosen kasvattama ja Hanna-Maija Saikkosen omistama Viens Ici jätti jäähyväiset kilparadoille ja siirtyy siitosuralle.
