Vieremä ja Powerpark avaavat kesäratakauden

Vieremän kausi noudattelee edelliskausien linjoja ja starttaa jo toukokuun alussa. Siinä on huonot ja hyvät puolensa. ”Kelit on mitä on, niille ei voi mitään. Perjantaille luvataan 4–5:ttä astetta, muttei onneksi kuitenkaan sadetta. Heinäkuussa olisi kesäisempää, mutta silloin ei tahdo riittää hevosia, kun on paljon muutakin tarjontaa. Nyt tuli tosi hyvin hevosia”, Vieremän kilpailusihteeri Jarno Hotti iloitsee.