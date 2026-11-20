Urallaan reilut 20 000 euroa tienannut Kaffe Latte Sisu juoksi viimeisimmän starttinsa toukokuussa paikallisraveissa Merja Hartikaisen valmennuksesta. Tuon jälkeen hevosta ei ole kilpakentillä nähty, mutta viime päivinä se on saanut erityisen paljon huomiota osakseen.Einari Vidgren Oy päätti nimittäin lahjoittaa hevosen Vieremän ravinuorten käyttöön Alajoen tallille. Maaliskuussa ravinuorten vetäjänä aloittanut Reetta Halonen on asiasta erityisen mielissään.”Meillä on ollut tässä vähän hevospulaa, ja käännyin asiassa Vidgrénin Juhan puoleen. Hän sanoi, että Latte voisi olla meille oikein sopiva”, Halonen taustoittaa.”Se ruunattiin reilu kuukausi sitten, ja toipumisajan hevonen vietti Jani Hartikaisen tallilla. Nyt se on ollut meillä jonkin aikaa, ja kyseessä on oikein hurmaava herrasmies. Raviurasta ei tullut niin kovin häävi, mutta on tosi hienoa, että hevoselle löytyi tällainen tärkeä käyttötarkoitus.”Tällä hetkellä Vieremän ravinuorissa on mukana 16 aktiivista nuorison edustajaa. Toiminnan perusteena ovat hevostenkäsittelyn perusasiat.”Ajo-opettelua ja hoitamisen opettelua. Tämä on pieni ruuna, ja kun muut hevoset ovat olleet tytöille aika isoja, niin tämän kanssa pystyy tekemään monenlaisia asioita. Kilpaa tuskin enää ajetaan, sillä hevosella on nuoresta iästään huolimatta jo yli 60 starttia. Tämä oli meille ennenaikainen joululahja, ja olemme kaikki ihan täpinöissämme.”Halonen on selvästi innostunut omasta työstään.”Olen koulutukseltani nuoriso- ja yhteisöohjaaja, joten tämä toiminta sopii itselleni siinäkin mielessä oikein hyvin. Kokoonnumme joka viikko, ja olemme esimerkiksi aina Vieremän raveissa mukana palkitsemassa voittajia, myymässä arpoja ja tarjoamassa poniratsastusta. Ensi kesälle on suunnitteilla vähän isompaa leiriä. Vieremän alueella heppatouhua ei enää juuri ole, joten pyritään pitämään kynnystä mahdollisimman matalana. Ylä-Savon Hippos antaa tärkeän tukensa toiminnalle”, Halonen kiittelee.