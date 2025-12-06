BWT Iceman jäädytti kilpakumppanit lennokkaalla kirillään. Kieltämättä tiukille se kuitenkin meni.
BWT Iceman jäädytti kilpakumppanit lennokkaalla kirillään. Kieltämättä tiukille se kuitenkin meni.Kuva: Elisa Vaaramaa
Uutiset

Viiden tähden trilleri päätti Teivon Toto75-ravit – "Maali oli meille oikeassa paikassa"

Iltapäivän päälähtö oli alusta loppuun täynnä yllättäviä käänteitä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Toto75

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi