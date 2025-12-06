Viiden tähden trilleri päätti Teivon Toto75-ravit – "Maali oli meille oikeassa paikassa"

Itsenäisyyspäivää vietettiin Tampereella ravien merkeissä. Toto75-pelin päätöskohteessa oli tarjolla muhkea 12 000 euron ensipalkinto.Teivo Grand Prix -finaalissa avattiin hurjasti useamman hevosen voimin. Kaikista uloimpaa lähtenyt Elina Leinosen ohjastama Black Crystal haki lopulta keulapaikan, mutta se maksoi 09,5-avauksen. Jo tuolloin oli selvää, että kenttä kääntyy lopussa.Jari Keväänrannan valmentama ja Niko Jokelan ohjastama BWT Iceman räväytti kirissä takapareista kärkeen. Se sai hurjan haasteen Ville Tonttilan ohjastamalta Highlight Bogeymanilta, mutta maalikamera ratkaisin voiton BWT Iceamanille.."Lähtöpaikka oli tosi synkkä", ohjastaja Niko Jokela taustoitti lähdön jälkeen. "Moni kävi sanomassa, että se on mahdollinen tuoltakin. Jotain erikoista piti sattua ja siinä olikin matkalla paljon tapahtumia. Hevonen liikkui hyvin ja oli reipas otteissaan. Vauhti oli repivää ja kovaa. Takasuoralla oli sellainen tunne, että pystymme kamppailemaan kärkisijoista. Maali oli meille oikeassa paikassa, sillä luulin jo, että Ville Tonttilan hevonen meni vähän edelle", Jokela kommentoi..Iikka Nurmosen tallin Kurri Jari Boko on lähes koko kauden kärsinyt heikoista lähtöpaikoista. Tampereella valjakko sai auton takaa loistavan nelosradan, josta ennakoitu keulajuoksu toteutui. Maalisuoralla suosikki hallitsi varmoin ottein."Kurri Jari Boko voitti oikein hyvällä tyylillä. Se on huippuhevonen, tulee aina takaisin. Olemukseltaan se on iloinen ja virkeä, mutta tekee aina vain tarvittavan. Kun vedin laput maalisuoralla, niin se lähti vastaamaan hyvin. Kurri Jari Boko tuntuu hyvältä, joten ajetaan talvella kilpaa", Nurmonen kommentoi.Talvikauden hallitsija Morison rakentaa 14-vuotiaana jälleen uutta voittoputkea. Siru Juutisen valmentama teräsruuna eteni Juha Utalan ohjastamana kärkeen ennen päätöspuolikkaan alkua. Maalisuoralla se vastasi kavereille tarpeen mukaan.Double Strike oli yksi päivän tähdistä. Se häikäisi Ari Moilasen ohjastamana keulapaikalta 10,5-lopetuksessa. Joni-Petteri Irri on hevosen valmentaja."Double Strike on ollut varsasta asti lahjakas, ja se on ollut kaikissa ikäluokkatehtävissä mukana. Ura on kuitenkin ollut rikkonainen. Nyt ollaan päästy viemään hevosta pari-kolme vuotta hyvin eteenpäin, ja se petraa kaiken aikaa", Irri kehui valmennettavaansa. Toto75-lauantai tarjosi monta tyylikästä suoritusta. Kimmo Aholan valmentama Gary La Marc hallitsi kärkipaikalta tyylikkäästi. Jere Kiveisen ohjastama suuyllättäjä Juliet Ray kiitti kuskia nappireissusta. Hannu Isotalon valmentama ja Hannu Torvisen ohjastama Soketti marssi kahdelta takamatkalta jo avauspuolikkaan täyttyessä kärkipaikalle, eikä asemistaan enää luopunut..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 4 Kurri Jari Boko, 51,62 %, 0,20 €Toto75-2: 3 Gary La Marc, 18,21 %, 1,18 €Toto75-3: 9 Morison, 63,77 %, 1,91 €Toto75-4: 7 Juliet Ray, 2,54 %, 63,39 €Toto75-5: 14 Soketti, 15,22 %, 255,99 €Toto75-6: 5 Double Strike, 54,16 %, 370,36 €Toto75-7: 12 BWT Iceman, 3,51 %7 oikein: 2 633, 82 €6 oikein: 18,20 €5 oikein: -Vaihto: 206 747 €