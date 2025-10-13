Viikko sitten voittanut Dexter Ors menehtyi yllättäen

Viime maanantaina Seinäjoella avoimen lähdön voittanut Dexter Ors on menehtynyt. Syyksi valmentaja Dimitri Hedman kertoo ähkyn, joka alkoi lauantaina iltapäivällä.”Olin itse Kouvolan raveissa, mutta henkilökunta oli soittanut kunnaneläinlääkärin tallille. Hän antoi ensihoitoa, mutta tilanne ei lähtenyt parantumaan, joten vietiin hevonen vielä illalla Viikkiin. Siellä jouduimme tekemään päätöksen lopettamisesta. Tilanne oli jo niin paha”, Hedman harmittelee.Hedmanin valmennuksesta elokuun lopusta asti kilpaillut ori ehti ansaita urallaan reilut 102 000 euroa voitettuaan 54 startista 14 kertaa. Ennen Hedmania Dexter Ors valmentautui Alessandro Gocciadoron tallissa.”Perjantaina Vellu (Veli-Pekka Toivanen) ajoi sillä hiittiä ja kehui hevosen olevan elämänsä kunnossa. Äkkiä tilanne muuttui, mutta ei asialle vain mahda enää mitään”, Hedman sanoo.