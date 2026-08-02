Viikonlopun yleisömäärä ylitti Teivon odotukset – "Emme ihan niin paljon odottaneet"

Teivon Kuninkuusravit keräsi suurimman yleisömäärän sitten vuoden 2019 Lahden Kunkkareiden. Sää suosi tapahtumaa ja runsaslukuinen yleisö sai nauttia auringosta varmasti riittämiin, vaikka sunnuntaina ravien loppupuolella sadekuuro kasteli Teivon ja katsojat.Perjantain yleisömäärä oli 10 216. Veikkaus tiedotti viikonloppuna perjantain pelivaihdon kasvaneen yli 30 prosenttia vuoden takaiseen kunkkariperjantaihin verrattuna.Lauantaina paikan päällä raveja seurasi 20 613 henkeä ja sunnuntaina 20 483. Näin ollen Teivon raviradan toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth totesi viikonlopun päätteeksi yleisömäärän ylittäneen tapahtumalle asetetut tavoitteet.”Olemme todella tyytyväisiä meidän kolmeen päiväämme”, Ahlroth totesi.”Olimme jo todella tyytyväisiä perjantaina siihen, että yleisömäärä oli Kuninkuusravien perjantaipäivän ennätys. Se antoi meille hyvän startin viikonloppuun. Meidän suurin riskimme ylipäätään oli sää, mutta se oli meidän puolellamme.”Erityisesti toimitusjohtajaa ilahdutti se, että koko viikonlopun aikana kävijöitä oli yli 50 000.”Siinä me ylitimme tavoitteemme. Emme ihan niin paljon odottaneet. Mitä tulee meidän lipunmyyntiimme, siinä teimme paljon enemmän kuin odotimmekaan. Voi siis sanoa, että myös euromääräisesti ylitimme tavoitteemme.”Kiitoksia Ahlroth jakoi erityisesti talkoolaisille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille.Suomen Hippoksen raviurheilupäällikkö Arto Hytönen puolestaan iloitsi siitä, että Kuninkuusravien vetovoima on säilynyt vuodesta toiseen.Tänä vuonna Kuninkuusravien päälähdöissä nähtiin ensimmäistä kertaa ulkomaalaiskuski, kun Björn Goop ohjasti kuninkuuskilvassa Vänrikkiä. Se lisäsi myös kansainvälistä kiinnostusta tapahtumaa kohtaan.”Se luo osaltaan tunnettavuutta tapahtumaa ja suomalaista raviurheilua kohtaan muissa Pohjoismaissa. Olemme menossa kohti lisenssimarkkinaa, joten olemme kiitollisia tällaisista Goopin tapaisista vierailuista ja kaikesta hänen tekemästä hyvästä raviurheilulle Pohjoismaissa ja laajemmin.”Hytönen mainitsi Ruotsista saapuneen bussilastillinen faneja Teivoon.Ahlroth kertoi viikonloppuna kantautuneen palautteen olleen 99-prosenttisesti positiivista.”Aina on arvokasta, että saamme myös kehitysehdotuksia. Ne ovat olleet yksittäisiä, mutta kaikkeen olemme reagoineet”, Ahlroth sanoi.