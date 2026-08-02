Teivon Kuninkuusravit houkutteli runsaasti ensikertalaisiakin paikan päälle.
Teivon Kuninkuusravit houkutteli runsaasti ensikertalaisiakin paikan päälle.Kuva: Roosa Lindholm
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Viikonlopun yleisömäärä ylitti Teivon odotukset – "Emme ihan niin paljon odottaneet"

51 312 katsojaa koki Teivon Kuninkuusravit.
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