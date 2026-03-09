Viime syksyn Derbyssä toiseksi yltänyt BWT Jackpot avaa kautensa – lauantain lähtölistat julki

Lauantain päälähtönä kilpaillaan 10 000 euron ensipalkinnolla ajettava Valkeala-ajo. Enintään 90 000 euroa tienanneet kylmäveriset starttaavat perusmatkalta ja sitä enemmän tienanneet 20 metrin takamatkalta. Kunkkaripisteitä kerryttävässä Valkeala-ajossa paalulta starttaa vain viisi hevosta, mikä helpottaa takamatkalaisten tehtävää.Mukana ovat muun muassa hiljattain kautensa avanneet Lumettaja, Issakan Valo ja paalulta starttaava Soketti. Lusikkansa soppaan heittävät myös kauden nyt avaava Birger ja viimeksi paljon puhuttaneessa kisassaan hylätyksi tullut Häijymies. Hienoon vireeseen noussut Havglimt on myös mahdollinen menestyjä.Lauantaina myös lämminveristen puolella nähdään useampi kaudenavaus. Toto75-pelin avauskohteena toimivassa tammadivisioonassa viivalle asettuvat ikäluokkakisoissa menestynyt Christine L. Garden ja viime syksyn Derbyssä toiseksi yltänyt BWT Jackpot. Kisan suosikki on kuitenkin kakkosradalta starttaava Ete Jet.Haastajadivisioonakarsinnassa kautensa avaa toissa vuoden Kriteriumin kolmonen ja viime vuoden Villinmiehen Tammakilvan kakkonen Dollar Haven. Se saa vastaan ikätoverinsa, toissa vuoden Tammakriteriumin voittaneen Fabiana Hoistin.Kylmäveritammojen KK26-lähdössä nähdään viime vuonna kuningatarkilvassa debytoinut ja kautensa avaava Brenna. Yksin 40 metrin pakilta starttaa lähes kahden vuoden tauolta palaava, vuoden 2022 Villinmiehen Tammakilvan voittaja Sarikan.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä..Häijymiehen hylkäystuomio puhuttaa Raviparlamentissa – "Tuomareiden tehtävä lähdön startatessa on tutkia voltit"