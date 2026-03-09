Viime syksynä derbykarsinnan voittanut ja finaalissa toiseksi yltänyt BWT Jackpot palaa lauantaina talvitauolta.
Viime syksynä derbykarsinnan voittanut ja finaalissa toiseksi yltänyt BWT Jackpot palaa lauantaina talvitauolta.Kuva: Pekka Salonen
Uutiset

Viime syksyn Derbyssä toiseksi yltänyt BWT Jackpot avaa kautensa – lauantain lähtölistat julki

Tämän viikon ykkösravit kilpaillaan lauantaina Kouvolassa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Toto75
Kouvolan ravit
Valkeala-ajo

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi