Viime vuoden Ruotsin derbyfinalisti Perttusen valmennukseen – ”Tuntuu oikein mukavalta hevoselta”

Tapio Perttunen on saanut talliinsa mielenkiintoisen vahvistuksen, kun viime vuonna Ruotsin Derby-finaaliin selvinnyt Kojak Sisu on siirtynyt Ruotsista Suomeen. Hevonen on kilpaillut koko aiemman uransa Timo Nurmoksen valmennuksessa. Hän on myös aiemmin omistanut hevosen, mutta nyt asiaan on mitä ilmeisemmin tullut muutos. Perttusen mukaan omistuskuviot ovat kuitenkin toistaiseksi hieman auki.”Se tuli viime torstaina talliin. Omistajanvaihdos on vielä vähän kesken”, Perttunen kertoo.5-vuotias ruuna on kilpaillut urallaan 13 kertaa totosijoin 4–2–1 ja tienannut 56 687 euroa. Se juoksi ennätyksensä 12,2aly jo kolmevuotiaana toissa kesänä Solvallassa.Kojak Sisu selvitti tiensä viime vuoden Derby-finaaliin karsintansa kakkosena, mutta laukkasi loppukilpailussa hylkäykseen.”Hevonen tuli tosi hienossa kunnossa ja terveenä. Se on mielenkiintoinen hevonen. Olen ajanut sillä pari kertaa. Tuntuu oikein mukavalta hevoselta”, Perttunen raportoi.Valmentaja aikoo tuoda Kojak Sisun starttiin vielä syksyn aikana.”Sillähän on vasta vähän startteja urallaan. Se on ollut Timon kovassa koulussa, mutta on kaikin puolin terve hevonen.”Myös Kojak Sisun suku on mielenkiintoinen, sillä sen emä Dixi Hoss kilpaili vuonna 2018 päättyneellä urallaan 23 kertaa totosijoin 10-5-1 ja tienasi lähes puolitoista miljoonaa Ruotsin kruunua.