Tapio Perttunen kehuu uutta valmennettavaansa.
Tapio Perttunen kehuu uutta valmennettavaansa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Viime vuoden Ruotsin derbyfinalisti Perttusen valmennukseen – ”Tuntuu oikein mukavalta hevoselta”

Perttunen on ehtinyt ottaa jo tuntumaa tallin tuoreimpaan tulokkaaseen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Tapio Perttunen
Kojak Sisu

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi