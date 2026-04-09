Viime vuonna Satakunta Seniorin voittaneen Tuhti-Kersantin kilpaura ohi – "Jalka reagoi uudestaan"

Ikäluokkakisoissa menestyneen Tuhti-Kersantin kilpakengät on ripustettu naulaan. Ruuna sai viime vuoden loppupuolella jalkaansa leikkaushoitoa vaatineen vamman. Tänä keväänä vamma uusiutui ja kävi selväksi, ettei se pysty enää jatkamaan uraansa.”Sille tuli tosi vakava loukkaantuminen viimeisen startin jälkeen. Jalka operoitiin, ja hevonen oli pitkään vain kävelyssä. Kuukauden päivät sillä ajettiin hölkkää, niin jalka reagoi uudestaan. Ei kestä kilpahevoseksi”, Tuhti-Kersantin osaomistaja ja valmentaja Christa Packalén harmittelee.Ruuna ehti tienata kuusivuotiskauden loppuun mennessä 81 574 euroa. Se kilpaili 39 kertaa totosijoin 4–6–9. Tuhti-Kersantin uran suurin saavutus oli lähes päivälleen vuosi sitten tullut voitto Satakunta Seniorissa. Kisan ensipalkinto oli 12 000 euroa.Vuoden 2023 Kriteriumissa se sijoittui neljänneksi, kuten teki myös seuraavan vuoden Derbyssä. Neljänneksi se juoksi myös vuoden 2023 Satakunta-ajossa ja saman vuoden Pikkuprinssissä. Vuoden 2024 Pikkukunkussa Tuhti-Kersantti oli kolmas Vale-Ellin ja Paavolan Hurmoksen jälkeen.”Se on kaikin puolin mukava ja miellyttävä hevonen, joten josko sille löytyisi koti, mihin se pääsisi harrastehevoseksi”, Packalén toivoo.Nyt 7-vuotiaan Tuhti-Kersantin uran päättyminen käy ilmi sen kasvattaneen Tuhti-Tallin Facebook-päivityksestä.