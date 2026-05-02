Viimeinen paikka Finlandia-Ajossa Gio Cashille, Massimo Hoistin tilanne vielä auki

Viimeinen Finlandia-Ajoon kutsuttu hevonen on saksalais-hollantilainen Gio Cash. Finlandia-ajossa ori edustaa omistajansa Carpe Diem Stablesin myötä Alankomaita.

"Gio Cash on äärimmäisen kova hevonen, josta minulla on todella suuria odotuksia tälle kaudelle", valmentaja-ohjastaja Daniel Wäjersten sanoo Vermon tiedotteessa.

Viime kaudella Gio Cash kävi kovat taistelut Norrbottens Stora Prisissä ja Årjängs Stora Prisissä Elitloppet-sankari Don Fanucci Zetin kanssa ja oli parempi molemmissa. Årjängissä syntyi samalla uusi huima ennätys 08,5a, jolla Gio Cash on Finlandia-Ajon osallistujista nopein. Yonkers International Trotissa ori avasi keulaan, mutta jäi lopussa voimissaan pussiin voittaneen kanadalaissuosikin Lexus Kodyn taakse.

Jo kaksi- ja kolmevuotiaana ori oli jokseenkin Euroopan paras voittaen hollantilaisen Dion Tesselaarin valmennuksesta muun muassa molempien ikäluokkien Breeders Coursen Jägersrossa ja ollen kakkonen Orsi Mangellissa Torinossa. Kaksivuotiskaudella ori oli neljässä startissaan tappioton.

"Sillä on kaikki absoluuttisen huipun ominaisuudet, ja tuntuu vieläpä siltä, että viime talven hyvän treenijakson jälkeen ori olisi ottanut vielä yhden askeleen ylöspäin", Daniel Wäjersten uskoo.

"Vermossa riisutaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella kaikki kengät. Lähden Gio Cashilla aina voittamaan lähtöä, oli vastassa ketä tahansa."

Viime vuonna Wäjersten voitti Finlandia-Ajon Mellby Jinxillä. Seinäjoki Racen kolme ja Kymi GP:n kaksi viimeisintä vuosikertaa mies on vienyt Borups Victorylla.

Finlandia-ravit ravataan Vermossa 9.–10. toukokuuta. Sunnuntaina 10.5. juostavan Finlandia-Ajon ykköspalkinto on 100 000 euroa.

"Massimo Hoistin osallistuminen ei ole vielä varmistunut. Kutsu on kuitenkin voimassa, elleivät taustavoimat toisin ilmoita", Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen päivittää suomalaistähden tilanteen.