Sami Ikonen tuulettaa Varsakunkku-finaalin voittoa.
Sami Ikonen tuulettaa Varsakunkku-finaalin voittoa.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Viksun Cikka toi Sami Ikoselle ikimuistoisen suurkilpailuvoiton Varsakunkku-finaalissa

Sami Ikonen ja Virran Välke esiteltiin keskiviikkona Hevosurheilussa. Sunnuntaina tallin toinen tamma Viksun Cikka puristi Varsakunkun voittajaksi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Sami Ikonen
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi