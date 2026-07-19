Viksun Cikka toi Sami Ikoselle ikimuistoisen suurkilpailuvoiton Varsakunkku-finaalissa

Ceepra puolusti keulapaikan, ja Viksun Cikka sai himoitun paikan sen takaa. Rebyytti kierteli kolmatta johtavan rinnalle. Heikki Mikkosen tallin suosikki Vipinän Vihellys laukkasi päätöskierroksen alussa juuri, kun oli hiillostamassa ulkoradoilla kärkihevosia.Tammat karkasivat maalisuoralla. Lopulta nähtiin hieno maaliintulo, kun Ceepra ja Viksun Cikka tulivat maaliin lähes tasapäin. Maalikamerasta katsottiin, että Santtu Raitalan ohjastama Viksun Cikka ehti ulkokautta edelle.Sami Ikonen otti 25 000 euron arvoisen voiton vastaan ääni väristen.“Tottakai tämä isoin juttu urallani, ja suurkilpailun voitto tuntuu uskomattomalta saavutuksesta. Aluksi ei pitänyt ilmoittaa hevosta edes mukaan, mutta kun tammapaalu oli tulossa täyteen, niin Santun (Raitala) kanssa päätettiin, että ilmoitetaan kuitenkin”, Ikonen päivitteli.Viksun Cikka on noussut kuin varkain ikäluokkansa kärkinimiin.“Se on koko ajan parantanut tasaisesti otteitaan. Tammaa ei ole missään vaiheessa laitettu vielä ahtaalle, vaan nätisti treenattu. On yritetty pitää se vain rauhallisena, jotta siitä olisi moneksi vuodeksi iloa”, Ikonen taustoitti. .Virran Välke on Sami Ikosen perheen kuningatar – "Monivaiheinen tarina"