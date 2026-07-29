Teemu Okkolin ajoi Vilkkeen Villin selvään voittoon keskiviikkona Kouvolassa. Voittoaika oli 24,8ake.
Teemu Okkolin ajoi Vilkkeen Villin selvään voittoon keskiviikkona Kouvolassa. Voittoaika oli 24,8ake.Kuva: Jari Heikkinen
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Vilkkeen Villi nousi kuluvan vuoden voitokkaimmaksi – "Aika makealta tuntuu"

Teemu Okkolin ja Tommi Kylliäinen juhlivat kahdesti Kouvolan keskiviikkoillan raveissa.
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Teemu Okkolin
Kouvolan ravit
Vilkkeen Villi
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