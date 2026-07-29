Vilkkeen Villi nousi kuluvan vuoden voitokkaimmaksi – "Aika makealta tuntuu"

(STT)Vilkkeen Villi palasi voittokantaan enintään 55 000 euroa tienanneiden tasoitusajossa. Ykkössija oli sille jo kauden 10., mikä tekee siitä vuoden toistaiseksi voitokkaimman ravurin kotimaassa. Teemu Okkolin ohjasti Vilkkeen Villin keulapaikalle. Tämän jälkeen 6-vuotias ori piti vaivatta vastustajat takanaan maaliin saakka.”Aika makealta tuntuu”, Okkolin summasi voittajahaastattelussa tuntemuksensa kauden 10. voiton jälkeen. ”Hevonen oli tosi hyvä tänään. Pitkästä aikaa se oli sellainen, että meni vähän laiskastikin. Sitten kun annoin pienen merkin, totesin vain, että asia selvä. Vilkkeen Villi on tehnyt tosi ison harppauksen. Tällainen hevonen antaa paljon.”Orimattilalainen Okkolin ajoi ykköseksi myös Jokiniemen Atlaksen, joka karkasi keulasta kymmenien metrien päähän muilta. Okkolin valmentaa itse molempia torstai-illan voittajia.Myös ohjastaja Tommi Kylliäinen vietti kahden voiton iltaa. Hän ajoi Anne Luttisen valmentaman, huipputamma Ranch Kellyn tyttären Vive Wendyn keulapaikalta ykköseksi. Toinen voitto tuli toisesta ulkoa Ida Kotirannan valmentamalla Rose's Flowerilla..Bienvenue ja Coconut Match palasivat voittokantaan.Keskiviikkona seurattiin tarkkaan kyvykkään Imperatorin paluuta vajaan kahden kuukauden tauolta. Sen oli kuitenkin passiivisen ajon jälkeen tyytyminen kuudenteen sijaan. Voiton vei keulasta kisaa hallinnut Bienvenue.Myös enintään 75 000 euroa tienanneiden lämminveristen ryhmäajossa keulapaikka oli avain onneen. Sinne edennyt Coconut Match piti kilpakumppanit varmasti takanaan ja kellotti illan kovimman voittoajan 13,8ake..Leinonen ja Moilanen sisäradalta ykköseksi.Juniori-/kokelaslähdössä Elina Leinonen päihitti muut kuskilupaukset, kun hän kannusti johtavan takana matkanneen Laurila’s Johnnyn maalisuoralla kärkeen.Enintään 2 500 euroa tienanneiden ryhmäajossa Cover Garde nappasi uransa ensimmäisen voiton. Ari Moilanen luovi orin maalisuoralla neljännestä sisältä kirikaistoille. 3-vuotias ori kiitti säästeliäästä reissusta hyvällä spurtilla.Illan päätöslähdössä ykköseksi kiri Wappu-Ada.Illan ensimmäisessä lähdössä Pearl Arrow kiri johtavan takaa yllätysvoittoon.