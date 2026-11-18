Kesän astutuskauden jälkeen Terho Rautiaisen treeniin jäänyt Ville Kalle suoritti koelähdön lokakuussa Mikkelissä ajalla 29,7/2140 metriä.10-vuotiaan oriin viimeisimmät kilpailusuoritukset ovat peräisin yli kahden vuoden takaa, mutta ensi maanantaina se kilpailee Mikkelissä ajettavassa kylmäveristen tasoitusajossa 60 metrin takamatkalta.”Koelähdön se meni ihan hyvällä tyylillä, eikä jalat tykänneet lähdöstä huonoa. Täytyy silti muistaa, että edellisistä kilpailusuorituksista on aikaa yli kaksi vuotta. Ei hevonen vielä voi parhaimmillaan olla. Ennemmin ori voi olla aika paineissaan”, Rautiainen pohtii.Urallaan 74 kertaa kisannut Ville Kalle voitti Kriteriumin neli- ja Derbyn viisivuotiaana. Aikuisiällä nousu rodun absoluuttiselle huipulle on vielä tekemättä."Uskon hevosen palaavan vielä hyvälle kilpatasolle, mikäli terveys antaa siihen mahdollisuuden. Kyvyistä meno ei varmasti jää kiinni", Rautiainen toteaa Janne Paavolan omistamasta oriista..Ville Kalle palaamassa radoille Terho Rautiaisen tallista – ”Mielestäni hevonen on jo hyvin lähellä starttikuntoa"