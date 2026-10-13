Ville Kalle palaamassa radoille Terho Rautiaisen tallista – ”Mielestäni hevonen on jo hyvin lähellä starttikuntoa"

Janne Paavolan omistama viiden vuoden takainen Derby-voittaja Ville Kalle on kilpaillut edellisen kerran lokakuussa 2024. Sittemmin 10-vuotias ori on keskittynyt astutuspuuhiin, sillä se on kärsinyt terveysmurheista. Kuluneen kesän Ville Kalle palveli tammoja Kangasniemellä Terho Rautiaisen oriasemalla.”Sillä oli 22 tammaa, eli enemmänkin olisi mahtunut. Nyt kesä oli sellainen, että neljällä oriilla – Välähdys, Parvelan Retu, Caru ja Weikko – tammamäärä ei laskenut, mutta muilta laski sitten merkittävästi”, Rautiainen toteaa.Astutuskauden päätyttyä Ville Kallen treenaamista Kangasniemellä on jatkettu. Koelähtö oriin on tarkoitus suorittaa Mikkelissä tiistaina 20. lokakuuta.”Mielestäni hevonen on jo hyvin lähellä starttikuntoa. Katsotaan koelähdön jälkeen missä sillä kilpaileminen aloitetaan”, Rautiainen päivittää.Koelähdössä Ville Kallea ohjastaa Pekka Vilpponen, joka on viime viikkoina ajanut usein kilpaa Rautiaisen valmennettavilla. Vastaavasti Rautiaista itseään ei ole nähty syyskuun alun jälkeen ohjastustehtävissä lainkaan.”Olen sairauslomalla, kun jalkaani operoitiin. Nyt kuun 26. päivä jalka kuvataan, jolloin sairauslomani kesto toivottavasti määrittyy tarkemmin. Onneksi Pekka on tullut meille hommiin”, Rautiainen kiittelee.