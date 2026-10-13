Ville Kalle voitti vuoden 2020 lokakuussa Kriteriumin Markku Hietasen ohjastamana.
Ville Kalle voitti vuoden 2020 lokakuussa Kriteriumin Markku Hietasen ohjastamana.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Ville Kalle palaamassa radoille Terho Rautiaisen tallista – ”Mielestäni hevonen on jo hyvin lähellä starttikuntoa"

Ville Kalle jäi kesän astutuskauden jälkeen Terho Rautiaiselle valmennukseen.
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Terho Rautiainen
Ville Kalle
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