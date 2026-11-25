Kesän astutuskauden jälkeen Terho Rautiaisen treeniin jääneen Ville Kallen piti päättää pitkä kilpailutaukonsa maanantaina Mikkelissä, mutta aloitus siirtyi sairastumisen takia.”Meillä on ollut tallissa virusta. Ville Kallen aloitus siirtyy muutamalla viikolla”, Rautiainen päivittää oriin kuulumiset.”Koelähdön se meni ihan hyvällä tyylillä, eikä jalat tykänneet lähdöstä huonoa. Täytyy silti muistaa, että edellisistä kilpailusuorituksista on aikaa yli kaksi vuotta. Ei hevonen vielä voi parhaimmillaan olla. Ennemmin ori voi olla aika paineissaan”, Rautiainen pohti Mikkelin startin alla.Urallaan 74 kertaa kisannut Ville Kalle voitti Kriteriumin neli- ja Derbyn viisivuotiaana. Aikuisiällä nousu rodun absoluuttiselle huipulle on vielä tekemättä.”Uskon hevosen palaavan vielä hyvälle kilpatasolle, mikäli terveys antaa siihen mahdollisuuden. Kyvyistä meno ei varmasti jää kiinni”, Rautiainen toteaa Janne Paavolan omistamasta oriista.