Ville Korjus lataa suurimmat kilpailuodotukset valmentamaansa Poikkeukseen – "Tuntuu kotona todella hyvälle"

Ville Korjuksen valmennettavien kilpailukausi käynnistyi keskiviikkona Vermosta, kun Pyrkimys avasi 7-vuotiskautensa ravien päätöslähdön suosikkina. Suoritus kuitenkin tuhriintui hylkäykseen liioista laukoista.”Hevonen oli lämmityksessä tosi hyvä, mutta startissa se ei saanut minkäänlaista otetta itsestään tai rytmiä päälle. Kysymysmerkkejä jäi pöytään, vaikka kunto hevosella tuntuu olevan ihan hyvällä tolalla”, Korjus kertoo.Vermoon Pyrkimys palasi lähes yhdeksän kuukauden tauolta. Syynä paussiin oli viime kesän jälkeen rintalihakseen tullut vamma.”Se haittasi menoa. Katsotaan seuraavaa starttia lähiaikoina, mutta minulla itselläni on tallin kilpahevosista suuremmat odotukset Pyrkimystä vuotta nuorempaan Poikkeukseen. Se tuntuu kotona todella hyvälle”, Korjus sanoo.Poikkeus on kilpaillut edellisen kerran marraskuussa. Kouvolan tiistaisten harjoitusravien perusteella kauden avausstartti voi olla hyvinkin lähellä.”Toivon ja oletan sen kehittyneen viime vuodesta. Ensi tiistaina Lahdessa olisi jo ollut sopiva sarja tarjolla, mutta minulla on muuta menoa silloin. Ei viitsi hommia kasata liikaa samalle päivälle”, valmentaja juttelee.Poikkeuksen ja Pyrkimyksen isäori Välähdys muistetaan Korjuksen viimeisimpänä huippuhevosena. Kilpailemisesta eläköitynyt nyt 17-vuotias ori keskittyy taas tulevana kesänä siitospuuhiin.”Siitoskausi on itse asiassa alkanut sillä jo. Ori on edelleen kovin pirteä, eikä vanhenemisen merkkejä näy siinä vielä lainkaan”, Korjus naurahtaa.