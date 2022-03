Villet ja Sipilä päivän nimet Torniossa

Torniossa juhlittiin lauantaina Nuorisogaalassa ja laskettiin sunnuntaina kilpaa. Ensiksi mainitusta voit lukea tästä. Kisatapahtumassa näyttävää kulkua näytti 5-vuotias suomenhevosruuna Sipilä, jonka voittomarginaali oli liki 100 metriä. Sipilän aika oli 33,5ke, jolla se paransi ennätystään 2,5 sekuntia. Kilpailu oli ensimmäinen Kirsti Evijoen valmennuksesta, jonne se siirtyi viime syksynä. Tauon aikana ruunaa hoidettiin ja treenattiin. Ihan helpoin tapaus Sipilä ei ole.

"Maltti pitää mukana myös jatkossa tällaisen kuumakallen kanssa. Se saa nyt sokerikorppuja, joilla se aina palkitaan tehdyn työn jälkeen", iloinen osaomistaja sekä valmentaja kertoi varikkoalueella.

Lämminveristen kovimpaa sarjaa dominoi keulapaikalta Tuuli Kurkisen treenaama Libertin, jolle voitto oli ensimmäinen Kurkisen valmennuksesta. Toiseksi sijoittui Ari Aatsingilta debytoinut President Lindy. Libertiniä ohjasti Ville Pohjola, joka ajoi ykkössijat myös Timo Salmelan treenaamalla All That She Wantsilla ja Sanna Loukusan Kivarin Quickstepillä. Ville Koivisto taas narutteli ykköset Pentti Raution Clover Meadowlla ja Jonna-Jasmiina Sarkkisen Explosive Elviksellä.

Lue raveista lisää keskiviikon Hevosurheilusta.

