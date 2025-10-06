Villinmiehen Tammakilvan sakkoepisodi päätökseen – hyviä uutisia Hannu Torviselle

Ensimmäinen tapauksista koski ohjastaja Hannu Torviselle määrättyä sakkorangaistusta Lappeen raveissa 20.9.2025 lähdössä 10. Torvisen katsottiin syyllistyneen kiinniajoon, mistä seurauksena hän sai ohjeellisen 400 euron sakon.

Tarkistusvaatimuksen käsittelyn jälkeen tapaus eteni Hippoksen muutoksenhakulautakunnan käsittelyyn. Muutoksenhakulautakunta on päätöksenään poistanut Torvisen sakon. Lautakunta katsoo tallenteiden perusteella tilanteessa ajettavan pienillä marginaaleilla ja tilanne johtuu Torvisen sijaan kanssakilpailijan kaista-ajosta.

Toinen tapaus koski ohjastaja Ville Pohjolan saamaa 3vrk + 210 euron sakkoa Tornion raveissa 27.9.2025 lähdössä 11 määrätystä sääntöjen vastaisesta kaista-ajosta.

Tarkistusvaatimuksen käsitellyt suurkilpailuvalvoja esitti suosituksessaan, että Tornion ravien tuomaristo on tulkinnut tilanteen liian ankarasti. Annettu ajokielto poistetaan ja Pohjolan sakkorangaistus muutetaan ohjeellisen sakon suuruiseksi (126 €). Sakon rangaistuskoodiksi muutetaan 54010 (sääntöjen vastainen kaista-ajo). Tornion ravien tuomaristo hyväksyi suosituksen, ja rangaistus muutettiin suosituksen mukaisesti.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote