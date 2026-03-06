Sarikan on edelleen ikäluokkansa selvästi eniten tienannut tamma, vaikka ei ole kilpaillut kahteen vuoteen.
Sarikan on edelleen ikäluokkansa selvästi eniten tienannut tamma, vaikka ei ole kilpaillut kahteen vuoteen.Kuva: Anu Leppänen
Villinmiehen Tammakilvan voittaja Sarikan palaamassa pitkältä tauolta – ”Meni rennosti ja ravasi hyvin”

Viimeksi kaksi vuotta sitten kilpaillut Sarikan debytoi uusista käsistä ensi viikon lauantaina.
