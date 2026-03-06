Villinmiehen Tammakilvan voittaja Sarikan palaamassa pitkältä tauolta – ”Meni rennosti ja ravasi hyvin”

Tiistaina Kouvolan ravien koelähtö oli poikkeuksellisen mielenkiintoinen, kun urallaan lähes 100 000 euroa tienannut Sarikan nähtiin radalla ensimmäistä kertaa liki kahteen vuoteen. Nyt 9-vuotiaan tamman edellinen kilpailu on vuoden 2024 maaliskuulta.Sarikan menestyi 4- ja 5-vuotiaana loistavasti. Se voitti vuoden 2022 Villinmiehen Tammakilvan ja sijoittui saman syksyn Tammaderbyssä toiseksi. Vuotta aiemmin tamma oli suomenhevosten Kriteriumissa viides ja Varsakunkussa toinen. Viimeksi mainitussa edelle ehti vain Siirin Valtsu ja taakse jäi muun muassa tuleva ravikuningas V.G. Voitto.Pitkän taukonsa vuoksi Sarikan joutui hakemaan starttiluvan koelähdön kautta. Tamma suoritti sen hyväksytysti ajalla 32,6. Viimeisen puolikkaan Sarikan paineli 29,5-kyytiä.Hevosta nykyään valmentava Pertti Niveri oli näkemäänsä tyytyväinen.”Ensimmäistä kertaa meillä ollessa katselin sivusta sen menoa. Oikein hyvältä näytti. Tamma meni rennosti ja ravasi hyvin”, Niveri kehuu.Sarikan on kilpaillut kaikki aiemmat starttinsa Timo Korvenheimon käsistä. Niverin treeniin tamma siirtyi viime marraskuussa.”Talvi on mennyt periaatteessa oikein hyvin. Ongelmia ei ole ollut. Tamma on rauhoittunut paljon. Emäntä (Marianne Niveri) on pääasiassa ratsastanut sillä, mikä on tehnyt tosi hyvää sille. Metsäpolulla se rauhoittuu. Alussa se on vähän sellainen säpäkkä. Nyt hevonen näyttää nauttivan olostaan. Sarikanin päätä rauhoitti myös, kun laskimme oman 2-vuotiaan ruunamme sen tarhakaveriksi. Aiemmin se on ilmeisesti ollut aika paljon yksin.”.Helposti voisi luulla, että kahden vuoden tauon taustalla on loukkaantuminen. Näin ei kuitenkaan ole. Sarikan tienasi nuorena sievoisen summan, minkä vuoksi se joutui aikuisena heti kovimpia suomenhevostammoja vastaan.Ensimmäinen vuosi avoimella tasolla oli hankala, eikä Sarikan saavuttanut yhtään totosijaa. Vuonna 2024 se starttasi vain kahdesti, minkä jälkeen se astutettiin samana kesänä.Viime keväänä Sarikan varsoi esikoisensa, oripoika Selviytyjän. Varsan isä on Sarikanin nykyisen omistajan Ville Herttuan menestysori ja vuoden 2018 ravikuningas Costello.Turhaan Niveri ei suorittanut koelähtöä, vaan aikeissa on ilmoittaa Sarikan ensi viikon lauantaiksi Kouvolan tammalähtöön. Sarikan joutuu voittosummansa vuoksi 40 metrin takamatkalle, joten vielä avausstarttiin Niverillä ei ole suuria odotuksia.”Omistajan kanssa on ollut puhetta, että ajetaan Kouvolassa vain sisärataa. Ei haittaa, vaikka jäisi pussiin. Se saattaa tehdä tamman pääkopalle vain hyvää. Sarikan joutui juoksemaan nuorempana niin kovissa lähdöissä, että yritetään saada tamman itseluottamus takaisin. Terveystilanne on erittäin hyvä.”Treenien perusteella Niveri uskoo Sarikanilla olevan vielä paljon annettavaa radoille. On kuitenkin selvää, että se vaatii startteja alle ennen kuin on valmis esittämään parastaan.”Koviin lähtöihin se joutuu heti, mutta on minulla siitä jonkinlaiset odotukset. Luulen varsomisen tehneen hyvää sille. Ainakin Sarikan on pätkänopea hevonen. Kotona joutuu kuitenkin aika rauhassa ajamaan, ettei tamma kuumene. Muutaman kerran olen laskenut pienen palasen, niin kyllä maisema vaihtuu. Näissä lähdöissä pitäisi kuitenkin mennä alusta loppuun kovaa. Katsotaan, miten tamma lähtee menemään.”.Kuukauden hevonen: Kuin ruutitynnyri.Dusktodawn Boogie jättihyvä Villinmiehen Tammakilvassa – suomenhevosten finaalissa Sarikanin voitto ja törmäilyä