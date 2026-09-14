Villinmiehen Tammakilvat kruunaavat Lappeenrannan Ravilauantain – lähtölistat julkaistu

Viikon ykkösravit ajetaan lauantaina Lappeenrannassa. Päivän päälähdöt ovat Villinmiehen Tammakilvan finaalit.Lämminveristen loppukilpailussa ensipalkinto on 40 000 euroa. Suomenhevosten finaalin voittaja kuittaa puolestaan 22 000 euron potin.Voit lukea lämminveristen karsinnoista ja finaalin ratavalinnoista lisää tästä linkistä. Artikkelin suomenhevosten karsinnoista ja finaalin ratavalinnoista pääset lukemaan tästä linkistä.Mielenkiintoa piisaa myös lauantain muissa lähdöissä. Lämminveristen kovin sarja on mailin matkalla ajettava hopeadivisioonakarsinta. Se myös käynnistää neljännestä lähdöstä starttaavan Toto75-pelin. Kisan suosikeilla oli heikohko arpaonni. Popeye Tooma arvottiin radalle kahdeksan. Knight Rider Hoss puolestaan starttaa takarivistä numerolla 10.Kylmäveristen puolella kovin sarja on 2100 metrin ryhmäajona ajettava tammalähtö. Siinä nähdään vuoden 2023 ravikuningatar Lumi-Oosa. Harri Kotilaisen suojatti palaa reilun kuukauden mittaiselta paussilta, sillä se on kilpaillut viimeksi Teivon Kuninkuusraveissa elokuun alussa. Vastaansa se saa muun muassa tämän vuoden kuningatarkilvassa neljänneksi sijoittuneen Landen Iitan. Kaksikko starttaa rinta rinnan: Lumi Oosa kuutosradalta, Landen Iita sen ulkopuolelta. Viime vuonna Villinmiehen Tammakilvan voittanut Henkinen puolestaan kiihdyttää viitosradalta.Lauantain ohjelmassa piti olla myös Salamakypärät-kilpailusarjan viimeinen osakilpailu, mutta se peruttiin, kun mukaan ilmoitettiin vain viisi hevosta.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä..Suosikit epäonnistuivat lämminveristen Tammakilvan karsinnoissa – vakuuttava Rich Shade finaaliin kakkosradalta.Jorinna suomenhevosten Tammakilvan karsintojen yllätysvoittaja – näistä asemista finaaliin