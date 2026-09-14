Tapio Mäki-Tulokkaan ja Mika Forssin yhdessä omistama Rich Shade tulee olemaan yksi Villinmiehen Tammakilvan finaalin suosikeista. Kuvassa tamma voittaa Santtu Raitalan ohjastamana Jokimaalla. Lauantaina hevosta ohjastaa Mika Forss.
Tapio Mäki-Tulokkaan ja Mika Forssin yhdessä omistama Rich Shade tulee olemaan yksi Villinmiehen Tammakilvan finaalin suosikeista. Kuvassa tamma voittaa Santtu Raitalan ohjastamana Jokimaalla. Lauantaina hevosta ohjastaa Mika Forss.Kuva: Anu Leppänen
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Villinmiehen Tammakilvat kruunaavat Lappeenrannan Ravilauantain – lähtölistat julkaistu

Tammat pääsevät valokeilaan lauantaina Lappeenrannassa.
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Toto75
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Lappeen ravit
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