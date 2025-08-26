Vincent C.D. palaa radoille kesäkuun rytäkän jälkeen – ”Koko kesä meni ihmetellessä”

Yksi Teivon tiistai-illan seuratuimmista hevosista on viimeksi kesäkuun puolivälissä Kouvolassa kolarin seurauksena irti päässyt Vincent C.D. Sivustaseuraajan silmin tilanteesta selvittiin pääosin säikähdyksellä, mutta totuus on kuitenkin hieman toisenlainen.”Ohjat kietoutuivat vasemman takajalan ympäri, ja se oli pitkään turvoksissa”, valmentaja Pia Huusari huokaa.”Onneksi jalasta ei löytynyt mitään suurempaa, mutta lihasarvot nousivat ylös, ja koko kesä meni ihmetellessä. Kyllä siitä tilanteesta aiheutui omistajalle ja valmentajalle ihan riittävästi haittaa, kun paljon hyviä lähtöjä jäi ajamatta, ja hevonen oli ihan huippuvireessä.”Huusari on harmissaan myös tilanteen jälkipyykin osalta.”Kyllä se vähän ihmetytti, kun Ari (Moilanen) otti laukkaa pois melkoisen ulkona, mutta kaveri ajoi silti takaapäin kiinni, ja selvisi ilman sanktioita. Meillä oli käytössä toukokuussa ostetut uudet kärryt, ja ne piti lähettää tarkastukseen sekä maalaukseen, joten kyllä siinä aineellisiakin vahinkoja pääsi syntymään.”Joskus vastaavat tilanteet saattavat jättää jälkensä myös henkiselle puolelle, mutta valmentaja uskoo suojattinsa palaavan varsin iskukykyisenä takaisin kilpakentille.”Se on treenannut ihan hyvin, enkä usko, että Kouvolan tilanne jätti mitään traumoja. Toki illan startin jälkeen ollaan viisaampia, mutta ainakin tällä hetkellä kaikki on kunnossa. Hevonen ei ole aiemminkaan tarvinnut kauheita hiittejä alle, ja se lähtee voltista suhteessa paremmin kuin auton takaa. Lähtöpaikka on hyvä.”Samassa lähdössä kilpailee myös paalupaikalta matkaan ampaiseva tallitoveri Gunvald Tartar, joka sai viimeksi Riihimäellä ehjän suorituksen alle.”Sen kengitystä muutettiin viime starttiin, ja hevonen oli paljon varmemman tuntuinen. Voimiakin jäi jäljelle, sillä kiritiloja löytyi vasta hieman ennen maalia. Se sai volttiin varmasti parhaan mahdollisen lähtöpaikan, joten miksei se voisi olla yllättävänkin korkealla tässä lähdössä. Neljän sakkiin ruunaa odottelen.”Tallin kovan kolmikon täydentää Toto5-pelin toisessa kohteessa kilpaileva Readly Eagle, jolle arvontakone pyöräytti kasipallon.”Sillä on nyt tavallaan vähän pidempi starttiväli, mutta sen ei pitäisi haitata. Oulussa se taisi ottaa yleisömerestä vähän kimmokkeita, ja oli johtavan rinnalla aivan liian terävä. Uskotaan, että kunto on samanlainen kuin ennen Oulun floppia, ja Mikkelissähän se meni ennätyksensä samalta lähtöradalta. Tämän pitäisi kyllä riittää sarjoissaan”, Huusari päättää.Illan seuratuimpiin hevosiin kuuluu myös pääpelin kolmannessa kohteessa kilpaileva huippuruuna Morison, joka päättää yli kolmen kuukauden mittaisen kesätaukonsa..Kouvolassa rytisi maratonin avauskierroksella – lähtö palautettiin, ihmisillä ja hevosilla kaikki hyvin