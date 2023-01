Violetti väri oli valttia - Stonecapes Violet juoksee tukea lapsipotilaille

Stonecapes Violet ratkaisi pelin 4. ulkoa 800 metrin 12,8-vauhtisella kirillään vakuuttavasti. Kaikki näytti alusta loppuun helpolta, vaikka matkavauhti oli vastaan. Tamma oli vain yksinkertaisesti rahasarjassa muita selvästi parempi.

Stonecapes Violetin ohjastaja Ari Moilanen innostui kehumaan voittajakehässä ajokkiaan vuolaasti.

“Tässä hevosessa on paljon hyvää, ja erityisesti kahteen viimeisimpään kisaan se on esiintynyt vakuuttavasti”, Moilanen hehkutti. “Varaa jäi paljon, ja Stonecapes Violet meni koko ajan hyväntuntuisesti. Heti kun käänsin sen kiriin, niin tamma lähti etenemään selässä vahvasti. Uskon, että hevonen tulee nousemaan urallaan korkealle.”

Tamman valmentaja Antti Veteläinen ei ottanut paineita hevosen roolista Tampereen lastenklinikan hyväntekeväisyyshevosena. Ansioista puolet menee lapsipotilaiden tarpeiden täyttämiseen, ja Stonecapes Violetin rinnalla elää 800 kimppalaista.

“Hevosen kimpalla on huippuvetäjä, eikä tallihenkilökunta ota paineita menestyksestä. Viime kaudella oli vain muutamassa tärkeässä paikassa vähän huonoa tuuria, ja siksi voittosumma jäi pieneksi. Tämä kimppaprojekti jatkuu vuoden loppuun, joten nyt vain pyritään kilpailemaan säännöllisesti.”

Porin vakuuttava ykkössija tietää hyviä hetkiä myös jatkossa, mikäli tamma vain pysyy terveenä.

“Suku on sellainen, että tamma kehittyy kaiken aikaa vielä pitkään. Tästä saatiin kotiradalle Teivoon divisioonafinaaliin paikka, ja siinä on 10 000 euroa nokilla. Se on sopiva välitavoite tähän kevätkaudelle. Jossain vaiheessa pidetään sitten ehkä vähän taukoa ennen ikäluokkakisoja.”

Tamman kimpanvetäjä Viena Kauppi oli omistajaporukan kanssa mukana seremonioissa.

“Raviliiga kun loppui, niin haluttiin Tampereen alueelle tällainen kimppahevonen. Kaikki 800 saatiin myytyä hetkessä loppuun, ja enemmänkin olisi mennyt. Haluttiin antaa ihmisille mahdollisuus päästä hevosenomistajaksi pienillä kuluilla”, Kauppi taustoitti.

Lue lisää lauantain Kavioliiga-raveista maanantaina diginä ja keskiviikkona ilmestyvästä Hevosurheilusta.

