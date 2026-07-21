Virran Välke floppasi Mikkelissä – tämä oli syy

Suomenhevosten St Michel Tammatähti muutti voimasuhteita kuningatarkilpailun alla. Ennen kisaa KK26-pisteissä kakkosena ollut Sami Ikosen valmentama Virran Välke pysytteli radalta 12 koko matkan hännillä ja putosi lopussa kauas pääryhmästä. Valmentaja ei kuitenkaan ollut kisan jälkeen huolissaan.“Olen jo ehtinyt unohtamaan kilpailun”, Ikonen kommentoi.“Lopputulos ei mairittele, mutta meno oli alusta pitäen vaikeaa. Hevoselle laitettiin välipohjat ja ohuet kengät. Ilman etukenkiä ajaminen olisi ollut oikea balanssi, mutta Mikkelin kisa oli päätetty ajaa kengät jaloissa. Meno oli kuin olisi rullaluistimilla päästellyt.”Ikonen ilmoitti Virran Välkkeen maanantaina kuningatarkilpailuun, ja se on normaalisti mukana Teivossa, ellei mitään takapakkia tule.“Tamma palautui tosi hyvin. En ole huolissani, ja laitetaan suoritus olosuhteiden piikkiin. Virran Välke on muutenkin mielialahevonen, joten tuollaiset haasteet balanssissa ja sadekeli voi vaikuttaa siihen paljon.” .Virran Välke on Sami Ikosen perheen kuningatar – "Monivaiheinen tarina"