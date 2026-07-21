Virran Välke ja Sami Ikonen
Virran Välkettä juhlittiin Suur-Hollola-sunnuntain tammalähdön voittajana.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Virran Välke floppasi Mikkelissä – tämä oli syy

Osallistuminen Teivon kuningatarkilpailuun ei ole vaarassa, Sami Ikonen vakuuttaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Sami Ikonen
Virran Välke
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi