Viulan Voitto ja Vänrikki iskevät yhteen Mikkelissä – lauantain lähtölistat julkaistu

Kylmäveristen kovin sarja lauantaina on 2100 metrin ryhmäajona ajettava hopeadivisioonakarsinta. Kisan suosikeilla oli epäonnea rata-arvonnassa, kun viime lauantaina Jyväskylässä juhlineet Viulan Voitto ja Vänrikki arvottiin radalle seitsemän ja kaksitoista. Jyväskylässä Viulan Voiton jälkeen toiseksi sijoittunut Häijymies starttaa Mikkelissä radalta yksi.Mikkelin 75-kierroksen avauskohteena ajetaan enintään 160 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2100 metrin ryhmäajo. Siinä ykkösradalta starttaava ja molemmat Suomen-starttinsa voittanut Fat Rabbit kohtaa Christa Packalénin valmentaman Let’s Get It Upin ja Pia Huusarin valmentamat Doctor Gion ja Vincent C.D.:n.Lämminveristen tammadivisioonakarsinnassa Amanda Evo hakee jo neljättä peräkkäistä voittoaan. Vastaansa se saa muiden muassa Drogonin ja Estelle Travianin.Pronssidivarissa starttiraketti Star Photo S kiihdyttää keskeltä rataa ja hakee kolmannessa tauon jälkeisessä startissa ensimmäistä voittoaan sitten maaliskuun.Lauantain 10. lähtönä ajetaan Mikkeli Cupin finaali, jonka voittaja kuittaa 8 000 euron ensipalkinnon. Ykkösradalta starttaava karsintavoittaja Rebel Heart pyrkii karkuun takamatkan kovilta, kuten tekee myös toinen karsintavoittaja, juoksuradalta starttaava Mission Impossible. 20 metrin pakilta starttaavat muun muassa Perfecto ja Janis Joplin Sisu.Pääset tarkastelemaan Mikkelin lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.