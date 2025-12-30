Viulan Voitto ja Petri Mäkinen
Viulan Voitto (4) johti viimeksi Vermossa maaliin saakka. Moni yritti ulkokautta ohitusta.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Viulan Voitto jää pois lauantain Toto75-kierrokselta – ”Ettei tarvitse arpoa hevosen päivän kuntoa”

Yksi suosikeista jää sairastumisen vuoksi pois lauantain pronssi- vs. hopeadivisioonakarsinnasta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Toto75
Vermon ravit
Viulan Voitto
Petri Mäkinen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi