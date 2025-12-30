Viulan Voitto jää pois lauantain Toto75-kierrokselta – ”Ettei tarvitse arpoa hevosen päivän kuntoa”

Puolitoista viikkoa sitten Vermossa hopea- vs. kultadivisioonafinaalin voittaneen Viulan Voiton oli määrä startata tulevanakin lauantaina maan pääradalla ja tällä kertaa pronssi- vs. hopeadivisioonakarsinnassa. Valmentaja Petri Mäkinen päätti kuitenkin jättää suojattinsa pois tiistai-iltapäivällä.Hän kertoi jo aiemmin tiistaina Hevosurheilulle ja 7 oikein -lehdelle antamissaan tallikommenteissa, että starttaaminen on epävarmaa, koska hevosen jalat olivat tiistaiaamuna turvoksissa, vaikka maanantaina kaikki oli ollut vielä hyvin.”Virusta epäilen. Tein nyt päätöksen siksi, että on kaikille selvää, niin pelaajille kuin itselleni, ettei tarvitse arpoa hevosen päivän kuntoa”, Mäkinen kertoo.Viulan Voitto huilasi jo heinä–lokakuussa kolmisen kuukautta, joten tarkoitus on starttailla talven aikana hevosen ehdoilla.”Ainakin treenien perusteella sillä on tätä lukuun ottamatta kaikki hyvin. Näitä viruksiahan aina tulee ja menee.”