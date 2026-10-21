Viulan Voitto palaamassa lähiaikoina radoille – ”Siinä on ollut monia pikkujuttuja”

Vuoden 2024 valtakuntamme voitokkain suomenhevonen Viulan Voitto on palaamassa kaviourille. Edellisen kerran toukokuussa startannut on kilpaillut harvakseltaan, sillä sitä on nähty kaviourilla tällä kaudella ainoastaan neljä kertaa.”Siinä on ollut monia pikkujuttuja”, valmentaja Petri Mäkinen aloittaa.”Hevosella on ollut hiekkaa mahassa, ja kaviosta on lohjennut palanen. Toukokuussa se kävi laajemmissa tutkimuksissa, ja hevonen vastasi niihin hoitoihin hyvin, mutta sitten on tullut näitä muita pieniä ongelmia.”Mäkisen mukaan ori on ollut starttivalmis jo pidemmän aikaa.”On se ollut starttivireessä jo kuukauden verran. Lähdöt vain ovat vähän sellaisia, että tekisi mieli aloittaa matalammalla profiililla eikä heti 75-tasolta, mutta eipä niitä sopivia sarjoja ole oikein tarjolla. Virtaa hevosella tuntuu olevan. Kesän aikana on tehty kaikenlaista muutakin kuin hevoshommaa, joten siksikin paluu radoille on vähän venähtänyt. Eiköhän kuukauden sisällä tulla starttiin.”.Syntymäpäivälahjasta voittoputkeen – "Tämä projekti on ollut optimismia täynnä"