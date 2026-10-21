Viulan Voitto ja Petri Mäkinen kulkevat voitosta voittoon.
Viulan Voitto on tuonut taustavoimilleen paljon iloa. Hevosen suupielessä Petri Mäkinen sekä hoitaja Silla Mäkinen, taustalla omistaja Alli Vähäniitty.Kuva: Mia Mäki-Maunus
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Viulan Voitto palaamassa lähiaikoina radoille – ”Siinä on ollut monia pikkujuttuja”

Voitokas ori on kilpaillut tällä kaudella ainoastaan neljä kertaa.
Julkaistu
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Viulan Voitto
Petri Mäkinen
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