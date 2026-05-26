Vivillion debytoi Juho Ihamuotilan käsistä ensi viikolla Jyväskylässä – ”Odotuksia on”

Ensi maanantaina Jyväskylän raveissa nähdään varsin mielenkiintoinen Killerin Eliitti -katsastus. Eliitin profiilia muutettiin muutama vuosi sitten, ja nykyään se on 4- ja 5-vuotiaiden lämminveristen kutsukilpailu. Maanantain katsastuksen voittaja saa automaattisesti paikan 13.6. ravattavaan tämän vuoden Killerin Eliittiin.Kutsua tavoittelee kova joukko nousevia huippuja. Mukana on viime syksyn Derbyn kärkikaksikko Romanov Comery ja BWT Jackpot sekä viimeksi Mikkelissä kauden avausvoittonsa ottanut Arctic Emerald. Näistä Romanov Comerylla ja Arctic Emeraldilla on jo kutsu varsinaiseen Killerin Eliittiin lunastettuna.Katsastuksessa suurin mielenkiinto kohdistuu seiskaradalta starttaavaan Vivillioniin.Hannu ja Mikko Laakkosen omistama sekä kasvattama Vivillion on tähän mennessä startannut ainoastaan Ruotsissa ja tehnyt sen menestyksekkäästi. Uran voittosumma on jo 438 764 euroa. Iso siivu kokonaisansioista tuli toissa syksynä, kun Vivillion voitti Ruotsin Tammakriteriumin ja tienasti tästä kolme miljoonaa kruunua.Viime vuoden jälkeen tamma muutti omistajiensa kotimaahan ja siirtyi Juho Ihamuotilan valmennukseen."Talvi ja kevät on mennyt hyvin. Mitään murheita ei ole ollut. Annettiin tamman palautua rauhassa reissusta. Sen jälkeen on päästy treenaamaan suunnitellusti", Ihamuotila raportoi.Vivillionin tasoiselta hevoselta on heti lupa odottaa hyvää suoritusta. Näin asian näkee myös valmentaja."Totta kai odotan siltä hyvää suoritusta. Olemme käyneet hiitillä, että sen pitäisi olla heti kilpailukykyinen. Odotuksia on, mutta takana on pitkä tauko ja vastassa startanneita hevosia. Paikasta ei tiedä, onko se lopulta hyvä vai huono."Vastassa on myös tuttuja kilpakumppaneita, sillä Vivillion on aiemmin Ruotsissa kohdannut katsastuksessa mukana olevat Unica S.L.M:n ja Tintarellan.Katsastusta pidemmälle meneviä suunnitelmia Ihamuotila ei ole laatinut."Olemme pitäneet Killerin Eliittiä tietynlaisena kevään tähtäimenä. Kuinka valmis hevonen sitten on, se nähdään viikon päästä."Puolitoista viikkoa sitten Porissa Ihamuotilan käsistä debytoinut Heradames kilpailee Jyväskylässä monté-lähdössä. Avausstartissaan ori oli vasta yhdestoista, mutta valmentaja ei ole maansa myynyt, vaikkei onnistumista tullutkaan."Avausstartista jäi sellainen fiilis kuin oli odotettavissa. Ollille (Koivunen) sanoin, että sillä on Ranskassa juostu paljon selissä, eikä se välttämättä pysty pitkään juoksemaan vapaalla radalla. Viimeisessä kurvissa hevonen ei ollut mielestäni niin väsynyt kuin ulospäin näytti. Ollinkin kanssa puhuimme, että Heradames ehkä vain lannistui, kun ei saanut keulahevosesta otetta ja välituhat mentiin 12,5-vauhtia. Hevonen tuli myös tauolta, joten ei suorituksesta jäänyt superhuono maku", Ihamuotila summaa avausstartin."Montéa Heradames on juossut paljon ja tienannutkin niistä lähdöistä paljon.".