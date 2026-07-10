Viime vuoden loppupuolella Juho Ihamuotilan talliin siirtynyt Ruotsin ikäluokkamenestyjä Vivillion lähtee perjantaina jahtaamaan kauden avausvoittoa Kaustisella ajettavassa Isla-ajossa. 15 000 euron ensipalkinnolla juostavaan kisaan Hannu Torvisen suojatti sai voltin kolmosradan..”Olin viimeksi Vermossa nähtyyn suoritukseen tyytyväinen. Vivillionille jäi kaikki voimat varastoon ja se oli selvästi parempi startti kropassa. Lähtöpaikka on hyvä”, Ihamuotila iloitsee..15 osallistujan voimin ajettavassa Isla-ajossa tammat saavat 20 metriä hyvitystä oreihin ja ruuniin nähden. Tänä vuonna lähtöön ilmoitettiin 12 tammaa ja perusmatkalle vain kolme hevosta..”Ehkä hevonen on ollut Vermon jälkeen kotona vielä aavistuksen herkemmän tuntuinen treenissä, joten uskon sen menevän entisestään eteenpäin. Pariin vuoteen se ei ole volttia juossut, mutta en pidä lähetystapaa mitenkään ongelmallisena”, Ihamuotila sanoo..Laakkosen veljesten eli Hannun ja Mikon omistama ja kasvattama Vivillion on kisannut valtaosan uran starteistaan kokolapuilla. Kaustiselle lappumuutokset ovat kuitenkin vakavassa harkinnassa..”Se oli Vermossa aika ohjilla, kun vauhti oli niin hiljaista. Täytyy nyt pohtia pitäisikö sille testata vetolappuja. Se ratkeaa kuitenkin vasta myöhemmin”, Ihamuotila kertoo..Muita lähdön suosikkeja ovat Pekka Korven Mint Match sekä Hanna Lepistön treenistä avaava Ginza.