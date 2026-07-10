Juho Ihamuotila on toiveikas.
Juho Ihamuotila on toiveikas.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Vivillion loistoasemista Isla-ajoon – ”Pariin vuoteen ei ole volttia juossut”

5-vuotiaille rajattu Isla-ajo ravataan perjantaina Kaustisella.
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Juho Ihamuotila
Vivillion
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