Vivillion kilpaili Ruotsissa ollessaan Daniel Wäjerstenin (kuvassa) valmennuksessa. Kilpauran alussa hevosta valmensi Reijo Liljendahl. Suomessa sitä treenasi Juho Ihamuotila.
Vivillion kilpaili Ruotsissa ollessaan Daniel Wäjerstenin (kuvassa) valmennuksessa. Kilpauran alussa hevosta valmensi Reijo Liljendahl. Suomessa sitä treenasi Juho Ihamuotila.Kuva: Lars Jakobsson/ TR Bild
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Vivillion siirtyy kilparadoilta siitokseen – ”Sehän oli äärettömän hieno ura”

Lähes 450 000 euroa tienanneen tamman tuleva sulho on vielä harkinnassa.
Julkaistu
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Hannu Laakkonen
Mikko Laakkonen
Vivillion
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