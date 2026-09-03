Vivillion siirtyy kilparadoilta siitokseen – ”Sehän oli äärettömän hieno ura”

Hannu ja Mikko Laakkosen omistama Vivillion nähtiin viimeisen kerran kilparadoilla viime lauantaina Jyväskylässä ravatussa 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaalissa. Se sijoittui BWT Jackpotin voittamassa lähdössä kuudenneksi.”Se oli ehdottomasti viimeinen lähtö. Tamma menee ensi viikolla Kallelaan odottamaan ensi kevättä. Tässä mietin juuri oriitta sille. Päätöstä oriista en ole vielä tehnyt”, Hannu Laakkonen kertoo.”Tammalla on mittari täynnä. Sitä ei enää kiinnosta kilpaileminen, eikä se lyö pykälää silmään. Se ei edes hengästy starteissa, ainoastaan juoksentelee. Se on tehnyt hienon uran, joten ei ruveta ajamaan tavallisia lähtöjä.”.Vivillion nousi otsikoihin heti ensimmäisellä kilpailukaudellaan 3-vuotiaana. Se voitti Ruotsin Trav-Oaksin eli suomalaisittain Tammakriteriumin. Ensipalkinto oli kolme miljoonaa kruunua, mikä on Ruotsin kruunuissa mitattuna suurin täysin suomalaisomisteisen hevosen koskaan voittama ravipalkinto.Kaikkiaan Vivillion ehti kilpailla 29 kertaa totosijoin 7–6–3. Voittosumma kohosi lähes 450 000 euroon. Vivillion on Laakkosen veljesten oma kasvatti.”Se on juossut meille yli 600 000 euroa, kun laskee kasvattajarahat mukaan. Sehän oli äärettömän hieno ura. Vivillion oli ikäluokkansa parhaita tammoja Ruotsissa. Siihen pitäisikin pyrkiä, että tammat juoksevat 3- ja 4-vuotiaana, minkä jälkeen ne siirtyvät siitokseen. Se on paras tie. Halusimme kuitenkin vielä kokeilla viisivuotiskauden, kun se oli maksettu mukaan Kasvattajakruunuun. Se oli virheliike. Olisi ollut hienoa, jos se olisi jo nyt kantavana, ja saisimme ensi keväänä varsan. Mutta se tuli kokeiltua ja sillä siisti.”Vivillionin siitosuraa Hannu Laakkonen odottaa tietenkin suurella mielenkiinnolla. Onhan Vivillionilla kovien kilpanäyttöjen lisäksi erinomainen sukukin.”Nyt se saa ainakin olla riittävän pitkään jouten. Pääasia on, että saadaan se kantavaksi ensi keväänä. Vivillionilla on järkyttävän kova emälinja ihan maailmanlaajuisestikin.”.Vivillion ravasi Laakkosille kaikkien aikojen suomalaisvoiton Ruotsissa – vain yksi on reaaliarvolla mitattuna suurempi.Vivillion ravasi kolmen miljoonan kruunun potin suomalaisille, Wäjerstenille myös Kriterium