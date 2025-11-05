Vixeli siirtyi Kaisa Tupamäki-Kukkamolle – "Siitospuoli on nyt kaikista tärkein"

Koko uransa Tapio Perttusen valmennuksessa Orimattilassa ollut Vixeli on siirtynyt Mikkeliin Kaisa Tupamäki-Kukkamon talliin. Osaomistaja Perttunen kertoo ratkaisun olleen omistajaporukka Team Tuulihaan osalta yhteinen. Oriin siirtämisessä Stall Blombackeen osaltaan ratkaisi tilalta löytyvä oriasema.”Kyllä Vixeli varmasti voi vielä juosta kilpaa, mutta siitospuoli on nyt kaikista tärkein. Meillä on tallissa 3-vuotiaita vixeliläisiä. Ne ovat hyväkäytöksisiä ja treenaavat hyvin. Panostetaan nyt kunnolla siitokseen”, Perttunen kertoo.Urallaan Vixeli on kisannut 110 kertaa totosijoin 23–13–12. Oriin voittosumma on 270 310 euroa. Kolme viime kautta ratojen puolella on kuitenkin sujunut tuloksellisesti vaisummin.”Sellainen kutina minulla on, että ura todennäköisesti jatkuu vielä. Kyllä vauhtia oriilla on edelleen, mutta laukat ovat liian pinnassa. Kaisalla on hyvät paikat liikutella sitä”, Perttunen sanoo.Hiljattain hänelle on tullut valmennukseen aiemmin Öystein Tjomslandilla ollut Trö Kasper. Nyt 7-vuotias norjalaisruuna on ansainnut urallaan 108 000 euroa.”Se ostettiin Ruotsin huutokaupasta Suomeen ja tuli viime viikolla. Mukava pieni ruuna, aletaan kohta ajamaan kilpaa. Se on ihan täydessä starttivireessä”, Perttunen toteaa.Vixelin siirtymisestä uusiin käsiin uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.