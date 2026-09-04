Urallaan yli 270 000 euroa ansainnut Vixeli on kilpaillut kaikki 110 starttiaan Tapio Perttusen treenistä.
Urallaan yli 270 000 euroa ansainnut Vixeli on kilpaillut kaikki 110 starttiaan Tapio Perttusen treenistä.Kuva: Anu Leppänen
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Vixeli siirtyy Antti Tupamäen valmennukseen – ”Tavoitteena ei ole enää Kuninkuusravit"

Kesän 12-vuotias ori keskittyi siitoskauteen.
Julkaistu
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Antti Tupamäki
vixeli
Anne Talonen-Levula
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