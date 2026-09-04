Vixeli siirtyy Antti Tupamäen valmennukseen – ”Tavoitteena ei ole enää Kuninkuusravit"

Urallaan suomenhevosten eliittiin kuulunut Vixeli siirtyi viime vuoden marraskuussa Tapio Perttuselta Kaisa Tupamäki-Kukkamon talliin. Nyt oriin matka jatkuu Petäjävedelle Antti Tupamäen valmennukseen.”Viikonloppuna hevonen siirtyy Antille. Vixeli vietti kesän Kaisan luona siitoshommissa. Lisäksi hevonen on vesikävellyt ja sillä on ratsastettu. Yhdessä omistajaporukan kanssa ajattelimme, että kun ori on kilpailuikäinen, kokeillaan vielä kuinka se ottaa vastaan kovempaa treeniä”, Team Tuulihaan edustaja Anne Talonen-Levula kertoo.Tänä vuonna Vixeli ei ole kilpaillut lainkaan. Edeltäneet kaudet ovat olleet sille menestyksen suhteen vaatimattomia verrattuna uran huippuvuosiin. Siitoksessa se sai kesän aikana Talonen-Levulan mukaan parikymmentä tammaa.”Tavoitteena meillä ei ole enää Kuninkuusravit, vaan hyvin jalat maassa olemme odotuksien suhteen. Katsotaan rauhassa, juokseeko Vixeli vielä kilpaa”, Talonen-Levula sanoo.Antti Tupamäki kokee Vixelin tilanteen jatkon suhteen hyvin samanlaisena kuin omistajat.”Lahjakas hevonen, mutta haasteita on ollut. Lähdetään maltilla tekemään sen kanssa töitä”, Tupamäki sanoo.Vixelin ensimmäinen ikäluokka on nyt 4-vuotias. Jälkeläisistä Otso Kontio ja Reipas Suomalainen ovat ehtineet jo näyttää radoilla kyvykkyyttään..Vixeli siirtyi Kaisa Tupamäki-Kukkamolle – "Siitospuoli on nyt kaikista tärkein"