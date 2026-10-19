Vixus poistui Miika Tenhusen treenilistalta – ”Keskitytään jatkossakin siitospuoleen"

Tätä nykyä Anna-Kaisa ja Miika Tenhusen omistama Vixus suoritti Miika Tenhusen treenistä kaksi koelähtöä viime vuoden lopulla, mutta kilpaa oriilla ei Tuusniemeltä käsin ajettu kertaakaan. Nyt Tenhunen myös veti yli 320 000 euroa urallaan ansainneen oriin pois treenilistaltaan.”Keskitytään jatkossakin siitospuoleen. Ori on saanut tammansa hyvin tiineeksi, ja edelleen itse uskon sen periyttäjäkykyihin. Toivottavasti ihmiset ei ihan unohtaisi Vixusta”, Miika Tenhunen toteaa.Jalkaterveyden puolesta kilpaileminen voisi Tenhusen mukaan olla 13-vuotiaan oriin kohdalla edelleen mahdollista. Edellisen kerran Vixus on kilpaillut vuonna 2022.”Tuollaiselta tauolta kilpaileminen on vain niin älyttömän kovaa leikkiä. Keskitytään nyt muihin hommiin ja kilpailemaan nuoremmilla hevosilla”, Tenhunen sanoo..Miika Tenhunen otti Vixuksen treenilistoilleen – "Ei koelähtö välttämättä kaukana ole"