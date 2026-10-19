Vixus sijoittui Seinäjoen Kuninkuusraveissa vuonna 2020 Jorma Kontion ohjastamana kokonaiskisan kolmanneksi. Tuolloin hevonen valmentautui Katja Melkon tallissa.
Vixus sijoittui Seinäjoen Kuninkuusraveissa vuonna 2020 Jorma Kontion ohjastamana kokonaiskisan kolmanneksi. Tuolloin hevonen valmentautui Katja Melkon tallissa.Kuva: Anu Leppänen
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Vixus poistui Miika Tenhusen treenilistalta – ”Keskitytään jatkossakin siitospuoleen"

Siitosoriina toimiva Vixus juoksi Miika Tenhuselta kaksi koelähtöä vuoden 2025 lopulla.
Julkaistu
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Miika Tenhunen
Vixus
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