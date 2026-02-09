Voimaeläincupin finaalit lauantaina Turussa – ravilauantain lähtölistat valmistuivat
Turun ravilauantain päälähtöinä ajetaan kylmä- ja lämminveristen Voimaeläincupin finaalit. Kylmäveristen finaali toimii samalla Toto75-kierroksen avauskohteena. Paalulta 6000 euron ensipalkintoa ykkösradalta tavoittelee Jorma Kilpiäisen omistama, kasvattama ja valmentama Taarin Toivo.
Lämminveristen finaalissa suosikit tulevat takamatkoilta kun 20 metrin pakilta Mama Rock ja 40 metristä lähtevä Royal Luca olivat vakuuttavimpia karsintavoitoissaan. Myös lämminverihevosille finaalin ykköspalkinto on 6000 euroa.
Kylmäveristen ykkössarjana ajettavassa pronssi- vastaan hopeadivisioonakarsinnassa 20 metrin takamatkan juoksuradalta avaava Kukkarosuon Kurko pyrkii toistamaan viime lauantaina Vermosta tulleen T75-voittonsa. Vastuksen puolesta ori kisaa sopivassa tehtävässä.
Lämminveristen hopeadivisioonakarsinnan suosikki on keskeltä rataa 2100 metrin ryhmäajoon avaava starttiraketti Star Photo S. Pronssidivisioonassa suosikkeja ovat The Lost Battalion ja Coolman Evo. Niille vastaan panee Suomessa Marjo Lindströmin tallista debytoiva Gunvald.
Turun 14.2. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä