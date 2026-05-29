Voitokas Champagne Love palasi kesäksi kotiin – ”Hevonen on niin mukava ja hyvä, että säästellään sitä vähän”

Eija Sorviston käsistä mainiosti menestynyt Champagne Love on poistunut hänen valmennuslistaltaan. Asiaan ei kuitenkaan liity minkäänlaista dramatiikkaa, omistaja Juha Lindholm vakuuttaa.”Hevonen tuotiin tähän kotiin. Se oli Ylivieskan startissa vähän huono. Hevonen tähystettiin ja kurkussa oli pientä sanomista. En tiedä, oliko se allergiaa vai jokin virus. Päätimme ottaa hevosen kesäksi kotiin, kun meillä on tässä hyvä laidun. Vauhdit ovat nyt niin kovat, että aloitetaan syksyllä uudestaan”, Lindholm kertoo.Lindholm osti hevosen viime kesänä Ruotsista. Suomessa se starttasi ensimmäisen kerran tammikuussa. Heti avauskilpailu toi täysosuman. Sen jälkeen meno on jatkunut menestyksekkäänä, sillä toisen startin kakkossijan jälkeen Champagne Love ravasi neljä voittoa putkeen. Kaikkiaan ruunan tämän vuoden saldo on yhdeksän starttia totosijoin 5–1–2 ja 11 410 euroa.Toiseksi viimeisimmässä startissaan Oulussa Champagne Love meni ennätyksensä 14,9ake, mutta joutui tyytymään tasokkaassa Toto75-lähdössä kolmossijaan.”Hevonen pärjäsi keväällä sen verran, että voittosumma nousi yhtäkkiä. Varmaan tuollaisilla ajoilla pärjäisi jollain lailla, mutta hevonen on niin mukava ja hyvä, että säästellään sitä vähän.”Omistajan ja valmentajan hyviä välejä alleviivaa se, että Champagne Love palaa syksyllä Sorviston treeniin. Lindholm kiitteleekin vuolaasti treenaria jo tähänastisesta työstä.”Meillä on kaikki toiminut erinomaisesti. Minulla on ollut ilo toimia Eijan kanssa. Eija on Suomen parhaita valmentajia, hänellä on Suomen parhaat kuskit, ja hän osaa valita sopivat sarjat. Olen luottanut Eijaan, ja tulen luottamaan jatkossakin. Päivä päivältä yhteistyömme on vain lujittunut."