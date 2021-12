Voitokas nelivuotias lähtee Ruotsiin - "Se vaatii aina hyvän alustan"

Kumpikin hevosista menee Sundsvallissa valmentavan Daniel Wäjerstenin treeniin.

”Sunnuntaina on tarkoitus aloittaa reissu, ja maanantaina hevoset ovat perillä”, Jussi Hietalahti avaa matkasuunnitelmaa.

”Idea on, että kun ne on saatu Forssassa sellaiseen kuntoon, että niillä pitäisi pärjätä, niillä kilpaillaan jatkossa Ruotsissa. Varsinkin King Cole vaatii aina hyvän alustan, niin sille on varmaan helpompi kilpailla pidemmän päälle Ruotsissa."

"General Norrgård oli viime startissaan kipeä, joten sitä on vain laiteltu kuntoon, mutta nyt se alkaa olla paremmassa vireessä”, Hietalahti lisää.

4-vuotias King Cole on juossut tänä vuonna jo seitsemän voittoa ja tienannut lähes 20 000 euroa. 3-vuotias General Norrgård on puolestaan ehtinyt kilpailla urallaan vasta neljä kertaa, joista se voitti kaksi ensimmäistä.

Hevosurheilu 9.12.2021