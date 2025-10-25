Miss White Gold jatkoi upeasti tappiotonta uraansa.
Kuva: Anu Leppänen
Miss White Gold ja Unelmavävy – yhdeksän starttia, yhdeksän voittoa

Jokimaalla aloitettiin kaksivuotiaiden lämminveristen Hevosenomistajapokaalilla ja Junnustartti-finaalilla. Miss White Gold ja Unelmavävy loistivat.
