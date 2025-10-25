Miss White Gold ja Unelmavävy – yhdeksän starttia, yhdeksän voittoa

SHKL:n Hevosenomistajapokaali-finaalissa oli tarjolla 18 000 euron ykköspalkinto. Miss White Gold oli voittanut kaikki neljä starttiaan ja viidennen kisan jälkeen sen tulosrivistö on edelleen puhdas. Huippulupauksen omistaa hyvinkääläinen White Gold Stable.Hannu-Pekka Korven valmentama tamma eteni etusuoralla määrätietoisesti johtavan rinnalle, josta ohjastaja Hannu Torvinen kontrolloi tapahtumia. Miss White Gold purjehti tuloksen 15,9ake."Hevonen oli hyvän tuntuinen koko ajan, ja se on mennyt tosi paljon eteenpäin. Oli mukava mieli lähteä matkaan. Hienointa siinä on kilpaileminen ja tyyli", Torvinen hehkutti.Iikka Nurmosen tallin Unelmavävy jatkaa sekin tappioitta. Junnustartti-finaalissa oli kaksintaistelun makua, joka päättyi keulassa juosseen Pörnä-Paten laukkaan maalisuoralla. Unelmavävy oli kuitenkin iskenyt sellaiseen kiriin, ettei matsia olisi tällä kertaa nähty muutenkaan. Superlupaus kellotti viimeiset 400 metriä peräti 26,7-vauhtia.Unelmavävyn hoitaja Jenni Tuokko oli seremoniapaikalla hämmentynyt."Unelmavävy tekee kaiken oikein. Fiksu ja miellyttävä hevonen, jonka käytös on moitteeton", Tuokko kommentoi.