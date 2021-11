Voittokone jää pois Seinäjoen 75-kierrokselta – ”Toivotaan, että silmä paranee, eikä sitä tarvitse leikata pois”

Lauantain 75-kierroksen päätöskohteena ajetaan tulinen 1600 metrin avoin lämminverilähtö. Ennakkoon kisa on hyvin tasainen, jossa monella hevosella on realistinen mahdollisuus napata 7000 euron arvoinen ykkössija. Yksi voitontavoittelijoista olisi ollut T.Rex, joka kuitenkin viettää lauantain kotitallissaan Etelä-Pohjanmaan sijaan.

Hevonen sijoittui toiseksi viime perjantaina Turun raveissa, mutta sen jälkeen vasen silmä alkoi vaivata. ”Peto” on paininut saman murheen kanssa ennenkin.

”Sairaus on vasemmassa silmässä. Vaikka sillä on verkko silmillä, se ilmeisesti otti takapakkia Turun likaisesta ja kuraisesta radasta, ja sitä jouduttiin lääkitsemään. Lääkkeessä on varoajat”, Tapio Mäki-Tulokas tarkentaa poisjäännin syyn.

”Silmä on niin herkkä, että se tulehtuu paljon helpommin kuin terve silmä. Toivotaan, että silmä paranee, eikä sitä tarvitse leikata pois. Mennään päivä, viikko ja kuukausi kerrallaan. Hyvin todennäköistä on, että joskus silmä joudutaan poistamaan, mutta toivottavasti sitä ei tarvitsisi tehdä vielä kilpauran aikana.”

T.Rex on Suomen rekisterissä edelleen kilpailevista hevosista voitokkain. ”Peto” on kasannut uransa aikana jo hämmästyttävät 56 täysosumaa. Pitkä ja menestyksekäs ura näkyy myös 11-vuotiaan ruunan voittosummassa, joka hipoo jo 400 000 euron rajapyykkiä.

Vaikka tallin ykköspyssy ei suuntaa Seinäjoelle, riittää Mäki-Tulokkaalla jännitettävää lauantaina. Ikäluokkalähdöissä hienosti menestynyt ja yli 85 000 euron voittosumman kasannut Sahara Flames starttaa 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaalissa ysiradalta.

”Meillä oli Kymenlaakso-ajon ja Kasvattajakruunu-välierän välissä jonkin verran ongelmia”, valmentaja paljastaa. ”Se teki kovan juoksun Kymenlaakso-ajon finaalissa, jonka jälkeen se sai olla vähän helpommalla. Hevonen meni sen aikana vähän jäykäksi. Valmistautuminen välieriin meni niin pieleen kuin voi mennä. Nyt olemme saaneet tehdä asiat haluamallamme tavalla.”

Valmentajan luotto tammaan vaikuttaa olevan korkealla. Sopivalla juoksulla Sahara Flames on takuulla vaarallinen vastus jopa kisaan suurena suosikkina starttaavalle Dusktodawn Boogielle.

”En ole yllättynyt mistään sijoituksesta. Hevonen on tosi hyväntuntuinen”, Mäki-Tulokas kertoo. ”Kaikki on huomattavasti paljon paremmin kuin ennen välieriä.”