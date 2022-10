Voittokone JTT-karsintojen nopein - finaaliin yllättäjiäkin

Jokimaa Tekee Tähtiä -karsintoja juostiin kuuden lähdön verran, ja jokaisesta finaalipaikan lunasti kaksi ensimmäistä. Kilvanajoissa keulapaikat olivat valttia, ja se päti myös karsintojen nopeimpaan Ken’s Carlosiin.

Olli Koivusen ohjastama suosikki hakeutui keulaan ja sai loppusuoralla lasketella vailla uhkaajia maaliin. Cameron Wake eteni viimeisessä kurvissa hanakasti haastamaan, mutta laukkasi ja menetti pelin. Lähdön toisen finaalipaikan vei Let Her Go.

14 startistaan kymmenen voittaneen Ken’s Carlosin aika oli 14,6/2140 metriä.

”Voitto oli helppo ja helpottui tosi paljon, kun Jukan (Torvinen) hevonen laukkasi, se näytti silloin vielä hyvävoimaiselta. Oli oikein hyvä fiilis loppusuoralla. Ajattelin, että koitetaan ajaa hyvä aika, jotta päästään aikaisin valitsemaan lähtöpaikkaa”, Koivunen kommentoi voittajahaastattelussa.

Karsinnat menivät pääosin suosikeille, mutta pääsi finaaliin muutama yllättäjäkin. Päätöskohteessa Like Di Serafino oli sinnikäs spurttailevassa lähdössä ja kiri keskeltä voittoon ajalla 15,8ake. Kaukaa ulkoa toiselle sijalle porhalsi niinikään yllättänyt Moonstone.

SHKL Hevosenomistajapokaalin karsinnoissa parhaat sijat veivät Tuukka Variksen ohjastama Celosia ja Pekka Korven Dream Combo.

