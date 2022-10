Voittokone Truedream A.F. palasi tauolta huippuvireessä

Sisäradalta matkaan ampaissut Truedream A.F. piti keulapaikan vaivatta itsellään, mutta ruuna joutui tekemään kovasti töitä voittonsa eteen, sillä EL Indeed oli rinnalla meneväinen. Avauskierros mentiin 13,5-vauhdilla, ja kolmannella puolikkaalla vauhti vain kiihtyi. Siitä huolimatta Truedream A.F. jaksoi polkea lopulta ylivoimaiseen ykköstilaan.

Syyskuun alussa edellisen kerran kisanneen Truedream A.F.:n voittoaika enintään 45 000 euroa tienanneiden kisassa oli upeasti 13,5ake.

Mika Taittonen valotti voittajahaastattelussa myös valmentamansa ruunan tauon syytä.

”Hevonen voitti mielestäni vielä aika helpostikin. Sillä oli jalan kanssa ollut ongelmia, kun oli luukalvon tulehdus. Se reagoi viime startin jälkeen vielä ja piti uudelleen hoitaa. Nyt se on hyvä. Truedream A.F. on yleensä tauolta heti hyvä ollut, kun on terve ollut ja kaikki kunnossa.”

J&T Stall omistamalle ja 41 kertaa kisanneelle Truedream A.F.lle täysosuma oli jo uran 18.

Savolaiset kävivät Vermossa ryöstöretkellä, ja Tuomas Pakkanen hääri hilpeän sakin pääpäsmärinä.

Tammatähti-lähdössä Tuomas Pakkasen oma tamma Sanahelinä esitti parhaita puoliaan lataamalla voltin vitoseltakin keulapaikalle, josta se voitti selvällä erolla. Taakse jäivät muiden muassa muut mitalistit Kastehelmeni ja Ciiran Tähti.

Keskipitkän matkan kisan voittajaksi otteli Tapio Perttusen ohjastama Tapiro Jet, vaikkei ruuna sadekelissä parhaintaan esittänytkään. Kymmenvuotias ruuna matkasi Vermoon Vieremältä omistajiensa Marita ja Markus Kiisken kanssa.

”Tapiro Jet on tosi hieno hevonen, jota ei uskoisi 10-vuotiaaksi – se on kuin nuori varsa”, Markus Kiiski kuvaili suojattiaan. ”Meidän kausi taitaa olla paketissa. Se on mukava lopettaa Vermon voittoon.”

Teräsmiesliigassa Ferrari Bork kirkasti viimeviikkoisen hopeasijansa ottamalla ykköstilan Ilkka Korven ajamana.

