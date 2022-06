Voittoputkessa ravaava Farzad Boko huippupaikalta Killerin Eliittiin - Kurri Jari Boko ensimmäistä kertaa lyhyellä matkalla

1640 metrin kisaan lähtee 10 hevosta. Luvassa on mielenkiintoinen taistelu 20 000 euron ensipalkinnosta, sillä mukana on Suomen ehdottomia lämminverihuippuja Next Directionin, An-Dorran ja kumppaneiden johdolla.

Viime viikonloppuna Kajaanissa jo kolmannen peräkkäisen voittonsa napannut Farzad Boko oli onnekas rata-arvonnassa, sillä Antti Ala-Rantalan ohjastama ja valmentama ruuna kiihdyttää kakkosradalta. Sen sisäpuolelta lähtee Kajaanissa keulapaikalta kolmanneksi sijoittunut Sobel Conway, jonka kuskiksi vaihtuu Iikka Nurmonen.

Starttimäärän perusteella kisan kokemattomin on nelosradalta kiihdyttävä Kurri Jari Boko. Veijo Heiskasen valmennettava on kuitenkin yllätysvalmis, vaikka kilpailee uransa ensimmäistä kertaa lyhyellä matkalla.

”Lähtöpaikkahan on ihan okei”, Heiskanen toteaa arvontatuloksen kuultuaan. ”Hevonen vaikuttaa hyvältä. Uskon sen tekevän hyvän juoksun. Kyllä minulla on vähän odotuksia hevosesta.”

Ensi lauantain ravien lähtölistat pääset katsomaan kokonaisuudessaan tästä linkistä.