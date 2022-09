Voittoputki sai jatkoa - jo yhdeksäs tolppa kesäkaudella

Kylmäveristen koitoksessa Antti Tupamäen valmentama ja ohjastama Vastatuuli jatkoi myötätuultaan. Se sai maukkaan juoksun, josta kiitti liukumalla tyylillä ulkoa varmaan voittoon. Kuolemanpaikalla voittajaa prässännyt Sarmööri oli urhea kakkonen.

Toukokuusta alkaen 8-vuotiaan oriin meno on ollut kulkua ykkösestä toiseen. Tauluun mahtuu vain yksi poikkeus, Porista elokuussa tullut kolmossija. Startteja kaudelta löytyy 16, ja yhdeksäs voitto tuli ajalla 26,7ke.

Tupamäki kertoi voittajahaastattelussa, että juoksu ei olisi voinut paremmin sujua.

”Eka kierros sisärataa ja vikalle tonnille selkä eteen. Voimat oli tallella eikä kukaan härkkinyt takaa (lopussa). Vaikea sanoa, missä hevosen rajat menevät, mutta näillä 26-ajoilla on tullut helppoja voittoja ja ehkä sekunti olisi varaa parantaa hyvällä juoksulla.”

3-4-vuotiaiden tammasarjassa kirkkaimman sijan vei Golda Up The Way. Mari Kolkkisen valmentama ja Hannu Torvisen ohjastama nelivuotias hallitsi alusta saakka ja vastasi vielä kirivaihteeseen iskeneelle Westside Madonnalle. Uran avausvoitto irtosi ajalla 18,1ke.

