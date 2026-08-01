Pikkuprinsessaksi kruunattiin Jukka Torvisen ohjastama Volsurilla.
Pikkuprinsessaksi kruunattiin Jukka Torvisen ohjastama Volsurilla.Kuva: Maisa Hyttinen
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Volsurilla valloittava Pikkuprinsessa

Nelivuotiaiden tammojen Pikkuprinsessa oli Sauli ja Tarja Martimon omistaman Volsurillan hieno näytös.
Julkaistu
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Pikkuprinsessa
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