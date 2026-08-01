Volsurilla valloittava Pikkuprinsessa

Jukka Torvisen ohjastama Volsurilla avasi suoraan kärkeen. Kiihdytys ei mennyt pitkäksi, mutta rauhallisen avauskierroksen jälkeen kilpailun suosikki I.P. Helmi lähti 2. ulkoa kiriin kolmannelle, ja lähtöön tuli hetkessä vauhtia lisää.Päätöspuolikkaan alussa kärkipari karkasi muilta. Volsurilla piti tyylikkäästi pintansa, ja I.P. Helmi putosi lopussa lähituntumasta. Lopetus oli peräti 26-vauhtinen, ja voitto lähti Simon kuntaan, joka sijaitsee Lapissa Oulun ja Tornion välissä.Volsurillan valmentaja Sauli Martimo oli allapäin vielä lämmityksen jälkeen, mutta täydellisen startin jälkeen tunnelmat nousivat kattoon."Tiesin, että tammalta löytyy 22-vauhti, mutta oli niin huono lämmitys ja ehdin jo miettiä, pannaanko hevonen autoon ja lähdetään kotiin. Onneksi kuitenkin ajettiin. Kolmesti tamma laukkasi lämmityksessä, mikä ei ole yhtään sen tapaista. Laitoin lämmityksen jälkeen raskaampaa painoa etujalkoihin. Näytti, että se auttoi", Martimo kommentoi.Ravi kävi loppuun saakka, mutta Martimo arveli I.P. Helmen puristavan edelle."Tiesin, että Janin hevonen tulee olemaan kaikista kovin luu porukasta, ja niin kävikin. Uskoin, että Volsurilla voi vastata pitkään, mutta sehän karkasi", Martimo iloitsi.Hevosen on kasvattanut Saana Lautaluoma, Sara Hietanen ja Anja Rytkönen. Lappiin se päätyi hevoskauppojen myötä."Ollaan Salojensaaren Oton kanssa hyviä tuttuja. Soitetaan kerran, jos ei kahdestikin viikossa. Kovasti kiitoksi Otto sinulle, että myit hevosen meille. Toivottavasti olemme pystyneet vastaamaan huutoon, mitä ajattelit hevosen pystyvän", Martimo kiitteli.