Vuoden 2023 ravikalenteri julkaistiin - katso, missä divisioonafinaalit ajetaan

Suomen Hippoksen hallitus vahvisti tiistaina 1. marraskuuta vuoden 2023 ravikilpailukalenterin. Kilpailupäivien määrä ensi vuonna on 456. Määrä on 19 ravipäivää kuluvaa vuotta pienempi.

Linkki vuoden 2023 ravikilpailukalenteriin

”Kilpailevien hevosten määrä on viime vuosina laskenut ja vuoden 2023 kilpailukalenteria valmistellessa oli selvää, että kilpailupäivien määrä tulee jonkin verran putoamaan. Kalenteri suunniteltiin niin, että sillä pystytään vastaamaan mahdollisimman kattavasti eri alueiden hevosten kilpailumahdollisuuksiin. Ravien profilointia on haettu entistä enemmän, siten että niin hevosten kuin ihmistenkin osalta jokainen löytäisi oman paikkansa kilpailla ja harrastaa”, Suomen Hippoksen raviurheiluosaston johtaja Tomi Himanka kertoo Hippoksen tiedotteessa.

Divisioonat takaisin

Suomalaiselle raviyleisölle tuttu divisioonajärjestelmä tekee paluun kotimaisiin ravikilpailuihin. Divisioonafinaaleja kilpaillaan ensi vuonna kuuteen otteeseen.

Karsintalähdöistä hevoset keräävät pisteitä, joilla hevoset valikoituvat korkeapalkintoisiin finaalilähtöihin.

”Divisioonajärjestelmää on toivottu takaisin etenkin pitkän linjan raviharrastajien ja ammattilaisten toimesta. Konsepti on nimiä myöten raveja pidempään seuranneille tuttu ja se palvelee hyvin varmasti myös raviyleisöä, valmentajia sekä hevosten taustajoukkoja”, Himanka taustoittaa.

Finaalit kiertävät eri paikkakunnilla aina Oulusta Helsinkiin.

”Finaalipäiviä on vuodessa kuusi, ja finaalikierrosten väli vaihtelee kuudesta viikosta yhdeksään viikkoon. Jokaisessa finaalipäivässä ajetaan kahdeksan finaalilähtöä kymppitonnin ykkösellä. Lämminverisille finaalilähtöjä mahtuu kalenteriin 29 ja kylmäverisille 19 kappaletta. Painotus on sellainen, että alimmille sarjoille pronssiin saakka finaaleja on tarjolla jokaisella finaalikierroksella molemmille roduille. Tällä pyritään vauhdittamaan hevosten nousemista sarjoissaan. ”

Finaalia edeltävänä lauantaina ei karsita seuraavan viikon finaaleihin. Lauantairavien lisäksi divisioonien karsintalähtöjä järjestetään arkisin uudessa korotetun profiilin päivässä ympäri valtakuntaa sekä keskiviikkoisin Vermossa.

Kultadivisioona on lämmin- sekä kylmäveristen puolella ylin divisioonaluokka. Tammoille on tarjolla oma divisioona molemmissa roduissa. Pienin yleinen divisioonaluokka on nousijadivisioona, joihin voivat osallistua enintään 15 000 euroa voittaneet ravurit molemmissa roduissa.

Divisioonalähtöjen lisäksi ajetaan erikseen Kohti divisioonia -lähtöjä, jotka tarjoavat kilpailumahdollisuuden divisioonajärjestelmään tähtääville alle 10 000 euroa tienanneille hevosille.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote