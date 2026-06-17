Kuopion ravirata katsomo terassi
Kuopiossa ravataan ensi vuonna 20:t ravit tämän vuoden 21:ien sijasta,Kuvituskuva: Anu Leppänen
Uutiset

Vuoden 2027 ravipäivien määrät ja profiilit radoittain selvillä – nämä kuusi ravirataa menettävät yhden päivän

Suomen Hippos ry:n hallitus vahvisti 16.6. kokouksessaan raviratakohtaiset ravipäivien määrät ja profiilit vuodelle 2027.
Julkaistu

Toto-ravipäivien kokonaismäärä on ensi vuonna 374, joka on kuusi päivää vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vähennys kohdistettiin raviradoille kilpailutoiminnan tunnuslukujen perusteella.

Yhden ravipäivän kuluvaan vuoteen 2026 verrattuna menettävät Vermo, Teivo, Turku, Kuopio, Oulu ja Kajaani.

Ensi vuonna maakuntaradoilla järjestetään yhteensä 332 ravipäivää ja kesäraviradoilla 42 ravipäivää.

”Kilpailutoiminnan rakenne ei ensi vuodelle merkittävästi muutu. Vähennykset kohdennetaan talvikaudelle, kun kilpailevia hevosia on vähemmän. Päätetyllä ravipäivien kokonaismäärällä turvataan riittävät kilpailumahdollisuudet niin harrastajille kuin ammattilaisillekin”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen linjaa Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Lähde: Suomen Hippoksen hallituksen kokoustiedote

Vuoden 2027 maakuntaratojen ravipäivien määrät

  • Vermo: 40 (-1)

  • Forssa: 12

  • Tampere: 35 (-1)

  • Pori: 13

  • Turku: 22 (-1)

  • Lahti: 27

  • Kouvola: 14

  • Lappeenranta: 11

  • Kuopio: 23 (-1)

  • Jyväskylä: 22

  • Joensuu: 13

  • Mikkeli: 15

  • Seinäjoki: 24

  • Kaustinen: 14

  • Ylivieska: 7

  • Oulu: 21 (-1)

  • Rovaniemi: 9

  • Kajaani: 3 (-1)

  • Tornio: 7

Suluissa muutos vuoteen 2026.

logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi