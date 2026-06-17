Vuoden 2027 ravipäivien määrät ja profiilit radoittain selvillä – nämä kuusi ravirataa menettävät yhden päivän
Toto-ravipäivien kokonaismäärä on ensi vuonna 374, joka on kuusi päivää vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vähennys kohdistettiin raviradoille kilpailutoiminnan tunnuslukujen perusteella.
Yhden ravipäivän kuluvaan vuoteen 2026 verrattuna menettävät Vermo, Teivo, Turku, Kuopio, Oulu ja Kajaani.
Ensi vuonna maakuntaradoilla järjestetään yhteensä 332 ravipäivää ja kesäraviradoilla 42 ravipäivää.
”Kilpailutoiminnan rakenne ei ensi vuodelle merkittävästi muutu. Vähennykset kohdennetaan talvikaudelle, kun kilpailevia hevosia on vähemmän. Päätetyllä ravipäivien kokonaismäärällä turvataan riittävät kilpailumahdollisuudet niin harrastajille kuin ammattilaisillekin”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen linjaa Suomen Hippoksen tiedotteessa.
Vuoden 2027 maakuntaratojen ravipäivien määrät
Vermo: 40 (-1)
Forssa: 12
Tampere: 35 (-1)
Pori: 13
Turku: 22 (-1)
Lahti: 27
Kouvola: 14
Lappeenranta: 11
Kuopio: 23 (-1)
Jyväskylä: 22
Joensuu: 13
Mikkeli: 15
Seinäjoki: 24
Kaustinen: 14
Ylivieska: 7
Oulu: 21 (-1)
Rovaniemi: 9
Kajaani: 3 (-1)
Tornio: 7
Suluissa muutos vuoteen 2026.