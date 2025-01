Vuoden ensimmäinen Hevosurheilu on ilmestynyt

Arkipyhistä johtuen perjantaina ilmestynyt numero ei ole irtonumeromyynnissä, mutta tilaajat saavat lehden ilmestymispäivänä.

Kuukauden hevonen Edward Snipes valmentautuu Veijo Heiskasella Vermossa. Vetävällä liikkeellä askeltava Kari Lähdekorven ruuna on parivaljakon pitkän yhteistyön hedelmä, vaikkei Heiskasella vielä pitkään ole ollutkaan.

”Tästä hevosesta sain heti hyvät fiilikset ja nyt se on sen tuntuinen, ettei sitä moni karkuun juokse”, Heiskanen luonnehtii.

Hevosille on etua, mikäli ne pystyvät tekemään eroa vastustajiinsa, mutta joskus välimatka tekee hyvää ihmisillekin. Sukulinjat-sarjassa esiteltävät Juha ja Jonny Länsimäki ovat todenneet, että heidän isä-poika-suhdettaan parinkymmenen kilometrin etäisyys on pelkästään lähentänyt.

Vuoden vaihtuessa Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo haluaa kiittää kaikkia hevosalan toimijoita jaksamisesta, työntäyteinen vuosi on takana, mutta niin on edessäkin. ”Nyt on edessä kentän sopeuttaminen uuteen tilanteeseen”, Lehtisalo sanoo.

Usean työn tekemiseen tottunut Marinka Salminen pyörittää valmennus- ja täysihoitotallia Vermossa. Onnistumisjyvän löytäneellä tallilla nälkä on kasvanut syödessä. ”Haluan tehdä asiat vielä paremmin ja menestyä enemmän”, Salminen linjaa.

Millaiseen muotoon muovautuivat vuoden 2024 menestyjien rankingit lämminveripuolella? TOP10-listausten kärjessä löytyi sekä selkeitä kärkinimi että sellaisia, jotka nostivat selvästi osakkeitaan kauden lopussa.

Entä ketkä olivat raviratojen ohjastaja- ja valmentajaliigojen TOP3-onnistujia? Kuka ohjastajista vei eniten kärkisijoja maakuntaratojen liigoissa, kenen tahtiin radoilla mentiin treenaripuolella?

Lehdessä tutustutaan myös kimojen suomenhevosten historiaan ja jouhikorujen valmistusprosessin tuntevaan Nanna Salmeen.

Hevosurheilu on tilattavissa tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/

Ensi viikolla Hevosurheilu ilmestyy loppiaisesta johtuen torstaina 9.1.