Vuoden haastateltava on Tuukka Varis

Ravitoimittajien yhdistys valitsee vuosittain raviurheilijoiden keskuudesta sanavalmiin ja mediamyönteisen Vuoden haastateltavan. Tänä vuonna ravitoimittajat ovat äänestäneet parhaaksi haastateltavaksi ohjastaja Tuukka Variksen.

Perusteluissaan yhdistys kiittelee Varista hänen palvelualttiudestaan mediaa kohtaan ja yhteistyökyvystään. Hän on hyvin median tavoitettavissa ja on lausunnoissaan korrekti, mutta tilanteen tullessa myös sopivan sanavalmis. Varis osaa poimia kommentteihinsa yleisöä kiinnostavia yksityiskohtia ja hänen kommenteistaan huokuu arvostus hevosia ja niiden taustavoimia kohtaan kriittisissäkin tilanteissa.

Tuukka Varis oli tunnustuksesta otettu.

"Tuntuu hienolta. On sellainen oli, että ehkä sitä on jossain määrin onnistunut sanavalinnoissaan", Varis sanoo.

Perusteluissa häntä kiiteltiin erityisesti siitä, kuinka kommenteista huokuu kunnioitus hevosta ja niiden taustavoimia kohtaan. Varikselle tämä tulee luonnostaan, eikä vaadi erikseen miettimistä.

"Ei sitä osaa ajatella sen kummemmin. Olen saanut sellaisen kotikasvatuksen ja opit jo nuorena monilta alan ammattilaisilta, että tiedän miten hevosia kunnioitetaan ja pidetään hyvin ja miten arvokkaita ne ovat omina itsenään."